Con trai ruột kín tiếng của Hoài Linh hiếm hoi xuất hiện tại Việt Nam, ngoài đời trẻ trung, bảnh bao được nhận xét nhiều nét tương đồng với bố

Hậu trường 17/12/2022 15:49

Vốn kín tiếng về đời tư nên sự xuất hiện của con trai ruột Hoài Linh mới đây tại Việt Nam đã khiến công chúng vô cùng thích thú và không khỏi tò mò.

Mới đây, trong sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Ngô Kiến Huy, ngoài sự xuất hiện của những ngôi sao nổi tiếng, bạn bè thân thiết của nam ca sĩ trong nghề sự góp mặt của con trai NS Hoài Linh thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, anh chàng đến buổi ra mắt với diện mạo bảnh bao, lịch lãm và có sự hộ tống của Trường Giang.

Con trai ruột kín tiếng của Hoài Linh hiếm hoi xuất hiện tại Việt Nam, ngoài đời trẻ trung, bảnh bao được nhận xét nhiều nét tương đồng với bố - Ảnh 1

Con trai ruột kín tiếng của Hoài Linh hiếm hoi xuất hiện tại Việt Nam. (Ảnh: TikTok Chum Chum)

Con trai ruột kín tiếng của Hoài Linh hiếm hoi xuất hiện tại Việt Nam, ngoài đời trẻ trung, bảnh bao được nhận xét nhiều nét tương đồng với bố - Ảnh 2
Con trai ruột Hoài Linh ra mắt với diện mạo bảnh bao, lịch lãm và có sự hộ tống của Trường Giang.(Ảnh: TikTok Chum Chum)

Được biết, con trai ruột nhà Hoài Linh tên thật là Võ Lê Thành Vinh, sinh năm 1990 và sống tại Mỹ. Anh vừa trở về Việt Nam và ngay lập tức đã đi thăm thú nhiều nơi, thưởng thức các món ăn Việt, ghé thăm quán cơm quê của Trường Giang,... Đặc biệt, sự góp mặt của anh tại sự kiện của Ngô Kiến Huy khiến nhiều người bất ngờ vì từ trước đến nay, anh vốn là người kín tiếng, không hay tham gia các hoạt động của làng giải trí.

Con trai ruột kín tiếng của Hoài Linh hiếm hoi xuất hiện tại Việt Nam, ngoài đời trẻ trung, bảnh bao được nhận xét nhiều nét tương đồng với bố - Ảnh 3
Ngoài đời, Võ Lê Thành Vinh được nhân xét là sở hữu nhiều nét tính cách tương đồng với Hoài Linh. (Ảnh: FB Vo Le Thanh Vinh)

 Con trai ruột kín tiếng của Hoài Linh hiếm hoi xuất hiện tại Việt Nam, ngoài đời trẻ trung, bảnh bao được nhận xét nhiều nét tương đồng với bố - Ảnh 4

Con trai ruột Hoài Linh không theo nghiệp diễn xuất như ông bố nổi tiếng của mình mà tập trung cho việc học tập. Được biết, anh đã tốt nghiệp trường University Of Texas. Sau đó, anh được nhận vào làm việc tại một hãng hàng không với vị trí kỹ sự bảo trì máy bay. Ngoài công việc chính này, quý tử nhà Hoài Linh cũng tham gia kinh doanh nhiều mảng khác và cũng đạt được thành công. Gần đây, anh thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh dịch vụ chụp ảnh cưới cho các cặp đôi người Việt tại Mỹ.

Con trai ruột kín tiếng của Hoài Linh hiếm hoi xuất hiện tại Việt Nam, ngoài đời trẻ trung, bảnh bao được nhận xét nhiều nét tương đồng với bố - Ảnh 5

Con trai ruột kín tiếng của Hoài Linh hiếm hoi xuất hiện tại Việt Nam, ngoài đời trẻ trung, bảnh bao được nhận xét nhiều nét tương đồng với bố - Ảnh 6
Hoài Linh và con trai ruột. (Ảnh: FB Vo Le Thanh Vinh)

Hiện tại, khoảnh khắc hiếm hoi con trai ruột của danh hài Hoài Linh - Võ Lê Thành Vinh tham dự sự kiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của khán giả. 

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