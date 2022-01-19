Con trai của danh hài Hoài Linh có động thái gửi đến bố ruột, tiết lộ bài học từ đấng sinh thành khiến dân mạng chú ý

Hậu trường 19/01/2022 15:06

Thành Vinh - Con trai danh hài Hoài Linh đã gửi lời chúc mừng, sau khi ông nhận được huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021.

Sau khi quay trở lại showbiz Việt, NSƯT Hoài Linh đã gặt hái được thành công tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam. Dù mới trải qua sóng gió vẫn tiếp tục khẳng định tài năng của mình qua vai ông chủ phòng trọ trong Lạc giữa biển người. Một ông chủ khó tính, nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt bụng, đã một lần nữa được Hoài Linh thể hiện thành công.

Con trai của danh hài Hoài Linh có động thái gửi đến bố ruột, tiết lộ bài học từ đấng sinh thành khiến dân mạng chú ý - Ảnh 1

Hoài Linh và Việt Hương trong vở "Lạc giữa biển người"

Ngay sau khi nam danh hài được công bố giành được huy chương vàng, Thành Vinh - con trai ruột của NSUT Hoài Linh đã đăng bài chúc mừng bố mình. Anh viết: "Ngày xưa học được ở bố chữ Đức và lớn lên thì học chữ Tâm. Bây giờ con học thêm được chữ Nhẫn". Thời điểm nam danh hài chịu sự tấn công của dư luận về vấn đề từ thiện, anh đã liên tục đứng ra bênh vực bố mình.

Không chỉ người thân mà ngay khi vừa biết tin nam nghệ sĩ sẽ trở lại sân khấu, nhiều khán giả và các sao Việt như Trịnh Kim Chi, Phương Dung, Phi Phụng, Đức Tiến, Cát Tường, Bình Tinh, Lê Phương, Cát Phượng, Vy Oanh, Dương Ngọc Thái, Hoài An, Kiều Linh… đều vui mừng và gửi lời chúc mừng đến “anh Bốn”.

Bên cạnh con trai và những nghệ sĩ đồng nghiệp, Dương Triệu Vũ cũng gửi lời chúc đến anh trai của mình thông qua Facebook cá nhân: 'Chúc mừng anh Bốn! Ánh mắt và nụ cười đã nói lên tất cả'. Nam ca sĩ còn trích cả một đoạn nhận xét của báo chí truyền thông dành cho anh trai mình để dẫn chứng cho tài năng có một không hai này.

Con trai của danh hài Hoài Linh có động thái gửi đến bố ruột, tiết lộ bài học từ đấng sinh thành khiến dân mạng chú ý - Ảnh 2

Em trai của Hoài Linh cũng có động thái chúc mừng ông

Được biết đây chính là giải thưởng đầu tiên mà nghệ sĩ Hoài Linh nhận được sau khoảng thời gian dài ở ẩn vì ồn ào từ thiện.

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