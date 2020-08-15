Con gái Trương Ngọc Ánh khoe dáng chuẩn, trổ mã cao lớn và xinh đẹp hút hồn ở tuổi 12

Sở hữu chiều cao vượt trội cùng gương mặt sắc nét ở tuổi 12, bé Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn hứa hẹn sẽ là mỹ nhân trong tương lai.

Trên trang cá nhân, Trương Ngọc Anh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của con gái Bảo Tiên đến người hâm mộ. Trong ảnh, con gái Trần Bảo Sơn diện trang phục áo tắm đứng tạo dáng trước bể bơi.

Bé Bảo Tiên sở hữu chiều cao vượt trội, ra dáng thiếu nữ trưởng thành - Ảnh: FB

Ở tuổi 12, con gái Trương Ngọc Ánh sở hữu chiều cao vượt trội, cùng đôi chân dài giống hệt người mẹ nổi tiếng. Dưới bài viết, fan hâm mộ dành lời khen cho diện mạo xinh xắn, đáng yêu của Bảo Tiên. Dân mạng nhận xét, càng lớn cô bé càng sở hữu nhiều đường nét của bố mẹ. Mọi người dự đoán, trong tương lai không xa, con gái Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh sẽ thành mỹ nhân đình đám.

Con gái Trương Ngọc Ánh vô cùng thanh tú và xinh đẹp ở tuổi 12 - Ảnh: FB

Bảo Tiên thừa hưởng đôi chân dài từ người mẹ nổi tiếng. Cô bé vô cùng dạn dĩ khi tạo dáng trước ống kính - Ảnh: FB

Sinh năm 2008, Bảo Tiên là quả ngọt của cuộc hôn nhân giữa Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh. Sau khi bố mẹ chia tay, cô bé sống với mẹ. Dù không trực tiếp chăm sóc con gái, nhưng nam diễn viên họ Trần luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Trên mạng xã hội, thi thoảng anh chia sẻ hình ảnh vui vẻ đưa con gái cưng đi chơi, mua sắm.

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Hiện bé Bảo Tiên đang theo học ở một trường quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh với mức học phí khủng. Con gái Trương Ngọc Ánh được dân mạng đưa vào top những hot kid nhà sao Việt.

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