Khoe ảnh bên siêu xe tiền tỷ, Việt Hương khiến dân tình cười ngất vì bị dìm chiều cao quá đáng

Không chỉ mang tiếng cười đến cho khán giả khi lên sân khấu, chất hài của nghệ sĩ Việt Hương còn xuất hiện ngay cả trong những câu chuyện và hình ảnh đời thường nhất.

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu mến hiện nay. Không chỉ thành công ở lĩnh vực hài, cô còn xuất hiện ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, giám khảo, cố vấn cho các chương trình... Ở mỗi vị trí khác nhau, nghệ sĩ Việt Hương luôn được đánh giá cao về chuyên môn và sự duyên dáng.

Việt Hương được yêu mến bởi sự hài hước và duyên dáng - Ảnh: FB

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của Việt Hương cũng được chú ý không kém. Hiện cô đang ở Mỹ cùng chồng và con gái. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nữ nghệ sĩ chưa thể về nước hoạt động. Tận dụng thời gian này, nữ danh hài muốn bên cạnh gia đình nhiều hơn, chăm sóc ông xã Hoài Phương và con gái. Cô cũng thường xuyên cập nhật về cuộc sống để công chúng theo dõi.

Mới đây, Việt Hương gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bên chiếc siêu xe vô cùng nổi bật. Nhiều người đoán đây là phương tiện di chuyển của bà mẹ 1 con tại Mỹ. Nhìn qua thương hiệu và thiết kế, có thể đoán giá trị của chiếc xe này khá lớn.

Nữ nghệ sĩ khoe siêu xe tại Mỹ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn cả là khoảnh khắc nữ nghệ sĩ bị "phó nháy" dìm hàng chiều cao không thương tiếc. Ở góc chụp từ trên xuống, Việt Hương trông vô cùng nhỏ bé. Cô còn hài hước: "Tức thiệt chứ nói mình lùn cái đưa cái xe lùn cho mình lái luôn, quế không cả nhà?".

Việt Hương bị dìm chiều cao khi tạo dáng bên xế hộp - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bạn bè và người hâm mộ hết lời khen ngợi sự duyên dáng của nữ nghệ sĩ. Nhiều người chọc ghẹo: "Xe lùn nhưng tiền lại cao Việt Hương", "Người chụp không có tâm gì cả. Người được mét mốt chụp sao giống 110cm vậy", "Cao thì có sang. Lùn thì quý phái", "Ai mà dìm chế Hương dữ vậy. Chụp ở trên chụp xuống nữa chứ... hơi lùn nhưng xinh, dễ thương đáng yêu"...

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