Giữa lúc mạng xã hội đang xôn xao về vụ nữ giảng viên tố chồng ngoại tình, siêu mẫu Xuân Lan thẳng thắn nêu quan điểm về vấn đề đàn ông phụ bạc.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan gây chú ý khi đăng tải bài viết về chuyện đàn ông ngoại tình. Cô gay gắt chỉ trích những người có tính trăng hoa. Nàng siêu mẫu thẳng thắn khuyên chị em nên "tiễn vong" những gã đàn ông gian dối, chỉ biết lợi dụng phái yếu.

Cô viết: "Đàn ông không trắc nết ngựa bà thì tiểu tam không xuất hiện.

Mà đàn ông đã gian dối, lợi dụng thì nên tiễn vong nhanh cho cá lượn để nước nó trong. Đừng hỏi tại sao nó nỡ đối xử với ta như thế? Không phải chỉ mình ta đâu, nhiều người thê thảm hơn ta lắm, ta may hơn người khác là biết nhanh biết rõ, ta thoát khỏi nó thật là ngoạn mục".

Phát ngôn gây chú ý của siêu mẫu Xuân Lan về vấn đề đàn ông ngoại tình - Ảnh: FB

Theo chân dài này, cách trả thù thông minh nhất lúc này của phái đẹp không phải là đánh ghen hay nặng lòng mà nên cho kẻ phụ bạc đến với "tiểu tam". Bởi theo cô: "Vì một đứa lừa đảo, trắc nết gặp một đứa bất chấp thủ đoạn nên ở với nhau. Một thời gian thôi bản chất của tụi nó sẽ bào mòn, lợi dụng nhau, khủng bố tinh thần nhau, đối phó nhau và gieo hận thù oán ghét vào nhau.

Lúc đó ta gọi là 'trời cao có mắt' hoặc 'kết thúc có hậu'. Rồi đứng ngoài ta xem phim, ta cười mỉm cười nhẹ cười tươi các kiểu, rồi tận hưởng cuộc đời tuyệt đẹp. Đó mới là cao thủ. Đời vẫn còn nhiều tình yêu tốt đẹp".

Cô cho rằng, những gã đàn ông ngoại tình, lợi dụng phụ nữ thì nên 'đá' cho nhanh và càng xa càng tốt - Ảnh: FB

Bài viết của người mẫu Xuân Lan nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Phần bình luận của bài viết ngay lập tức trở thành diễn đàn để các chị em bàn luận về vấn đề nóng hổi này.

"Quá đúng... đọc tới đâu mát ruột tới đó", "Ngưu tầm ngưu - mã tầm mã", "Chuẩn quá cô gái ơi", "Chuẩn đấy LaLa ơi, với những kẻ này không nên đụng tay làm gì. Cho chúng đến với nhau cho sướng"... một số ý kiến dân mạng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sieu-mau-xuan-lan-phan-ung-cuc-gat-chuyen-dan-ong-ngoai-tinh-va-tieu-tam-dang-ghet-376173.html