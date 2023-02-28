Con gái siêu mẫu Hà Anh khiến mẹ xúc động rơi nước mắt khi hỏi: 'Mẹ già, mẹ bay lên trời, con không nhìn thấy mẹ nữa thì sao?'

Hậu trường 28/02/2023 19:47

Trước câu hỏi vu vơ của con gái nhỏ, siêu mẫu Hà Anh đã xúc động đến rơi nước mắt.

Là chân dài đình đám trong showbiz Việt và được nhiều đại gia giàu có theo đuổi nhưng cuối cùng Hà Anh lại chọn kết hôn cùng Olly Dowden, một thầy giáo tiểu học người Anh. Sau nhiều năm sống chung, Hà Anh vẫn hài lòng với hạnh phúc hiện tại. Cô được chồng Tây ủng hộ trong công việc và cưng chiều hết nấc.

Con gái siêu mẫu Hà Anh khiến mẹ xúc động rơi nước mắt khi hỏi: 'Mẹ già, mẹ bay lên trời, con không nhìn thấy mẹ nữa thì sao?' - Ảnh 1

Trái ngọt của vợ chồng siêu mẫu là bé Myla. Hiện con gái Hà Anh đang theo học ở một trường mẫu giáo tại Tp. Hồ Chí Minh. Không kém cạnh các cậu ấm cô chiêu nhà sao khác, từ nhỏ bé Myla đã được bố mẹ cho du lịch nhiều nơi. Nên con gái Hà Anh rất thông minh, hiểu chuyện, biết biểu đạt tình yêu thương. Hơn nữa, có lần siêu mẫu Hà Anh còn than khi phải "đấu trí" với con gái khôn hơn tuổi, biết "nắn gân" mẹ...

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã trải lòng trên trang cá nhân xoay quanh cuộc trò chuyện với con gái. Hà Anh viết trên trang cá nhân: "Đằng sau những trải nghiệm táo bạo của con là... sự lo lắng của bố mẹ.

Đủ gần để dõi theo con và bao bọc con khi cần, đủ xa để con được 'tự' trải nghiệm theo cách của riêng mình. Được 'ngã' để học những bài học cần thiết của sống nhưng cũng không quá đau. Đó là nhiệm vụ của bố mẹ, yêu con vô điều kiện suốt đời này!".

Con gái siêu mẫu Hà Anh khiến mẹ xúc động rơi nước mắt khi hỏi: 'Mẹ già, mẹ bay lên trời, con không nhìn thấy mẹ nữa thì sao?' - Ảnh 2

Theo đó con gái của siêu mẫu Hà Anh - bé Myla bất chợt trong một khoảnh khắc đã đặt câu hỏi khó cho mẹ khiến cô không kiềm được xúc động.

"Con bé mới 4,5 tuổi mà hôm rồi lo lắng hỏi mẹ: 'Mẹ ơi, mẹ già mẹ sẽ chết, mẹ bay lên trời con không nhìn thấy mẹ nữa thì sao'. Mẹ giật mình nghĩ nhanh cách trấn an con 'Con yên tâm mẹ sống đến 100 tuổi, còn ở bên con rất là lâu'. Con bé vẫn chưa yên tâm 'Nhưng con không nhìn thấy mẹ nữa'. 'Con sẽ cảm nhận thấy mẹ trong trái tim con'. Mẹ đáp, mắt chực muốn ứa nước mắt.

Cuộc sống này không mong gì hơn là luôn được ở bên con trọn vẹn để tận hưởng tiếng cười giòn tan của con, được hôn lên đôi má bầu xinh xinh của con, được ôm con thật chặt. Mẹ háo hức ngóng con bước qua tuổi thứ 5 vào mùa hè này, mà quên mất tháng tư này, mẹ lại đếm thêm một tuổi. Cuộc sống thật ngắn, thật nhanh, mẹ loại bỏ mọi 'nhiễu sóng' để ở bên con thật nhiều", siêu mẫu Hà Anh trải lòng.

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