Cơ ngơi bạc tỷ của Hồng Đăng giữa lòng Hà Nội: Bề thế, khang trang cỡ nào mà ái nữ dọn 'bở hơi tai' vẫn chưa xong?

Qua một vài hình ảnh và đoạn đối đáp qua lại của vợ chồng Hồng Đăng đủ thấy căn nhà của gia đình nam diễn viên to, rộng và bề thế đến thế nào.

Không gian phòng khách được trang hoàng nhiều đèn vô cùng sang trọng

Được biết, anh đang sở hữu 2 biệt thự rộng ở Hà Nội, 1 căn 3 mặt tiền nằm ở khu trung tâm và 1 căn ở ngoại thành Hà Nội. Nhiều năm nay, cả gia đình đều sinh sống tại căn nhà lớn 3 mặt tiền. Năm 2021, nam diễn viên cải tạo lại biệt thự, để gia đình có chỗ sinh sống hiện đại hơn. Bên trong căn biệt thự thiết kế theo phong cách sang trọng, tận dụng những khoảng không ánh sáng từ bên ngoài. Từng góc được chăm chút tỉ mỉ, tạo ra nơi nghỉ ngơi, thư giãn thú vị cho cả gia đình.

1 góc rất 'chill' của vợ chồng Hồng Đăng

Nội thất bên trong căn nhà được anh và vợ đầu tư chỉn chu, mang phong cách sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm áp.

Không chỉ đầu tư nội thất xịn sò mà Hồng Đăng và bà xã cũng tô điểm với nhiều món decor nhỏ xinh xắn.

Nội thất được đầu tư vô cùng chỉn chu, đẹp mắt

Ngoài ra, nam diễn viên còn sở hữu khu nhà vườn rộng rãi ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố Hà Nội 35 phút đi ô tô để nghỉ dưỡng. Hồng Đăng từng tiết lộ căn nhà mới của gia đình có diện tích rộng tới 1.300 m2, có thiết kế độc đáo và khoảng sân vườn khá rộng cho các bé thoải mái vui chơi.

Căn nhà của diễn viên Hồng Đăng có thiết kế độc đáo và khoảng sân vườn khá rộng cho các bé thoải mái vui chơi.

Hồng Đăng rất hiếm khi lộ ảnh nhà cửa nhưng mỗi lần hé lộ 1 góc nào đó trong căn nhà cũng khiến khán giả ngưỡng mộ vì được chiêm ngưỡng tổ ấm đẹp như mơ của nam diễn viên.

Hồng Đăng sinh năm 1984, là một trong những nam diễn viên truyền hình đắt sô quảng cáo nhất nhì hiện nay. Dù hiện nam diễn viên có cuộc sống sung túc, sở hữu nhiều bất động sản và xe tiền tỷ nhưng ít ai biết Hồng Đăng từng trắng tay 10 năm trước.

Anh là nam diễn viên thực lực của VTV

"Khi tham gia hoc lớp diễn viên truyền hình từ 2003-2010 là quãng thời gian khó khăn với tôi, là lúc mình trưởng thành và có ước mơ đủ chi trả cuộc sống của mình. 2008 tôi lập gia đình, công việc chưa ổn định, phim ít, thu nhập không đảm bảo chính bản thân mình nên nghĩ phải nghỉ nghề diễn và chuyển sang nghề khác.

Tôi cũng có ý định mở một cửa hàng bán đồ nướng thật nhưng may mắn là năm 2010 được tham gia phim Cầu vồng tình yêu. Không ít lần tôi tham gia vai nhỏ trong phim để tiếp tục với cửa hàng mới mở. May mắn là tôi và Hồng Diễm diễn ăn ý với nhau và đạo diễn muốn khai thác thêm về cặp đôi này nên từ đó tôi may mắn được mọi người biết đến nhiều hơn và con đường nghệ thuật từ đó cũng rộng mở hơn. Đến giờ nghề diễn thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều", Hồng Đăng chia sẻ trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2021.

Hiện Hồng Đăng chỉ tập trung vào kinh doanh

Hơn 1 năm trở lại đây, kể từ sau scandal chấn động tại nước ngoài, Hồng Đăng gần như đóng băng hoạt động nghệ thuật. Anh không tham gia đóng phim mà chỉ tập trung vào công việc kinh doanh riêng của gia đình. Ngoài ra, sao nam Hoa Hồng Trên Ngực Trái còn có thêm nghề phụ là tư vấn bất động sản và bán xe hơi.