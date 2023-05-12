Cô gái trẻ được tỷ phú Mỹ U80 cầu hôn BẤT NGỜ tiết lộ bí mật tái hợp sau 4 năm chia tay

Sau gần 4 năm chia tay, cô gái Việt bất ngờ tái hợp bạn trai tỷ phú ngoại quốc hơn mình 46 tuổi tiết lộ nhiều bí mật kinh hoàng.

Năm 2019, Cổ Ngân (29 tuổi, TP.HCM) được vị đại gia Wynn Katz (75 tuổi, CEO của một hãng thời trang ở Los Angeles, Mỹ) cầu hôn sau thời gian dài cùng nhau trải qua cuộc tình xa hoa. Cùng năm đó, lễ đính hôn của cô với vị đại gia hơn mình 46 tuổi được tổ chức tại một khách sạn 6 sao ở TP.HCM. Cả hai tổ chức đính hôn tại khách sạn 6 sao sang trọng ở TP.HCM - Ảnh: Internet Bà Nguyễn Thị Thu Trang (48 tuổi, mẹ của Ngân) cho biết lần đầu Ngân dẫn Wynn về ra mắt chào gia đình nhiều người cũng bỡ ngỡ. Nhưng sau khi nhìn cách Wynn cư xử, nói chuyện cả nhà đều mừng cho sự lựa chọn của Ngân.

Sau đó, trên trang mạng xã hội của mình, Cổ Ngân tuyên bố đã chia tay vị hôn phu sau những tranh cãi vụn vặt. Chia sẻ của người đẹp Việt rơi vào ngày Cá tháng Tư (1/4) nên nhiều người cho rằng đây chỉ là trò đùa của cô gái trẻ với những người quan tâm mình. Tuy nhiên, sau khi chia tay khoảng 1 tháng, Cổ Ngân và Katz đã nhắn tin qua lại với nhau. Việc chia tay một cách chóng vánh khiến cả 2 chưa kịp thích nghi. Vì thế, cả hai vẫn tiếp tục nhắn tin, trò chuyện cùng nhau. Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, Cổ Ngân bất ngờ chia sẻ hình ảnh tình tứ, hạnh phúc bên người tình cũ. Khi được hỏi, nữ người mẫu khẳng định, bản thân và vị tỷ phú ngoại quốc đã tái hợp sau hơn 3 năm chia tay. Đồng thời, Cổ Ngân chia sẻ lý do tái hợp: bị hấp dẫn bởi sự thông minh, ân cần của bạn trai tỷ phú khiến cô gắn bó tiếp, chứ không phải vì tiền.

Sau thời gian yêu xa rồi chia tay, vừa qua, đôi tình nhân khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi quyết định tái hợp - Ảnh: Internet Lần tái hợp này, cô và bạn trai cũng có kinh nghiệm để tránh lặp lại những sai lầm. Theo Kim Ngân, lý do cô và Wynn Katz quyết định “đường ai nấy đi" là vì yêu xa. Do ít gặp nhau nên cả hai xảy ra những tranh cãi chứ không vì ghen tuông. “Sau lần đó, bạn trai nhận ra tôi khá nóng tính nên học cách nhường nhịn tôi hơn", cô tiết lộ. Hiện, Cổ Ngân đã sang Mỹ để hội ngộ với vị tỷ phú ngành thời trang - Ảnh: Internet Hiện tại, cô đã hội ngộ cùng Wynn Katz. Người đẹp nói trong tương lai, có thể cô sẽ tính đến chuyện định cư ở quốc gia này để gần gũi với bạn trai, tránh trường hợp yêu xa. “Nhưng mục tiêu cụ thể trong tương lai tôi chưa biết. Chúng tôi mới gặp lại nhau sau 3 năm rưỡi nên phải dành thời gian để gắn kết lại tình cảm, sau đó mới nghĩ đến những chuyện xa hơn", cô bày tỏ.

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