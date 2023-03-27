Cô chủ chuỗi cửa hàng thanh lý quần áo nổi tiếng TP. HCM được bạn trai cầu hôn trước 30 nghìn người chứng kiến

Khi đang livestream trên TikTok, Diệp Lê bất ngờ được bạn trai mang nhẫn và hoa đến cầu hôn.

Ngày 26/3, mạng xã hội TikTok tiếp tục có một màn cầu hôn "gây bão". 2 nhân vật chính trong câu chuyện là nhà sáng tạo nội dung Diệp Lê và bạn trai Danny Nguyễn. Được biết, cặp đôi là ban giám khảo cho một sự kiện tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, nơi Diệp Lê và Danny Nguyễn từng theo học. Cả hai đã có khoảnh khắc đánh dấu cột mốc mới trong hành trình yêu khi Danny Nguyễn tặng hoa và cầu hôn Diệp Lê ngay tại sự kiện.

Danny Nguyễn đã chuẩn bị trước một tiết mục biểu diễn âm nhạc làm món quà bất ngờ cho bạn gái. Ngay sau đó, anh chàng ôm hoa và nhẫn để cầu hôn Diệp Lê: “Nhiều khi Nỳ nghĩ hơi sến nhưng mà không có bé Nỳ sống không nổi. Làm vợ anh nhé!”. Danny Nguyễn bất ngờ cầu hôn Diệp Lê - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, Diệp Lê đã livestream từ đầu sự kiện nên đã có rất đông người xem cùng chứng kiến khung cảnh lãng mạn này. Ở thời điểm cầu hôn, lượng người xem trực tiếp lên đến hơn 30 nghìn người, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ vì cô nàng content creator nổi tiếng cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cuộc đời.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai được nhiều người chứng kiến - Ảnh minh họa: Internet Diệp Lê tên thật là Lê Diệp Hồng Loan, sinh năm 1992, dù còn khá trẻ nhưng đã là một nữ doanh nhân có tiếng. Cô đặc biệt được xem là người dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh thanh lý và tái sử dụng quần áo ở TP.HCM. Hiện tại hệ thống cửa hàng của Diệp Lê đã lên đến con số 13 và luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Ngoài ra cô cũng là một TikToker có tiếng ở mảng làm đẹp với hơn 500k người theo dõi, thu hút người xem bởi sự thông minh và hóm hỉnh. Nhan sắc của nữ doanh nhân Diệp Lê - Ảnh minh họa: Internet Về phần Danny Nguyễn, anh chàng kém bạn gái 2 tuổi và bắt đầu xuất hiện trên các clip của Diệp Lê từ tháng 11/2022. Cặp đôi đến với nhau nhờ có một bạn chung và Lucie Nguyễn mai mối. Tốt nghiệp cùng một ngành học giúp Danny Nguyễn và Diệp Lê có nhiều góc nhìn chung, dễ dàng thấu hiểu và đến gần nhau hơn. Diệp Lê và Danny Nguyễn đều là cựu sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP. HCM - Ảnh minh họa: Internet Trước đây, Diệp Lê từng gặp đổ vỡ trong hôn nhân và có con riêng gần 6 tuổi. Nữ doanh nhân khẳng định: “Sau khi ly dị tôi luôn rất cẩn trọng với tình cảm của mình nhưng đôi lúc vẫn cần một người đồng hành và hỗ trợ. Bây giờ thì điều kiện tiên quyết không đơn giản là phù hợp với bản thân nữa mà chính là phù hợp với người bạn nhỏ của tôi. Tôi nghĩ thách thức lớn nhất để một bạn nam có thể yêu một người mẹ đơn thân là kết nối được với em bé và để lâu dài thì phải cố gắng rất nhiều”. Khoảnh khắc đời thường ngọt ngào của cặp đôi - Ảnh minh họa: Internet

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