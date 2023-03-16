Những lời nói của nữ ca sĩ Lynda Trang Đài hiện đang khiến dân tình vô cùng phẫn nộ khi dùng nhiều từ ngữ chê bai Việt Nam ngay trong lúc phát sóng trực tiếp.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đăng tải lên kênh YouTube của cô một video ghi lại buổi phát sóng trực tiếp cùng với hai ca sĩ hải ngoại khác là Carol Kim và Lynda Trang Đài. Tại đây, 3 nữ nghệ sĩ đã có buổi trò chuyện thoải mái và vui vẻ với các khán giả. (Từ trái sang) Carol Kim, Thúy Nga và Lynda Trang Đài - Ảnh minh họa: Chụp màn hình Tuy nhiên, dân tình sau đó đã nhanh chóng nhận ra một chi tiết khiến không ít người phẫn nộ khi Lynda Trang Đài nhắc đến Việt Nam. Cụ thể, khi Thúy Nga được một người khen là ngày càng xinh đẹp sau khi về Mỹ, Lynda Trang Đài đã lập tức dùng những từ ngữ khá khó nghe để nói về việc này.

"Ai đi Việt Nam về cũng xấu hết. Việt Nam ghê quá mà, nó làm cho con người ta bệnh hoạn tùm lum. Ai đi Việt Nam về cũng đen." - Lynda Trang Đài nói ngay trên sóng livestream của Thúy Nga. Danh hài Thúy Nga hoảng hốt trước phát ngôn của Lynda Trang Đài - Ảnh: Chụp màn hình Ngay lập tức, diễn viên hài Thúy Nga đã tỏ ra vô cùng lúng túng và "chữa cháy" bằng câu nói: "Do Việt Nam nắng nhiều nên bị đen thôi". Nhưng lúc này Lynda Trang Đài vẫn chưa dừng lại, cô vẫn tiếp tục phản bác ý kiến của bạn mình: "Đen cái gì, bệnh hoạn lắm trời ơi. Ai đi Việt Nam về cũng sợ hết".

Để sự việc không đi xa hơn, Thúy Nga sau đó đã đổi chủ đề, nói về trang phục của Lynda Trang Đài và mời cô ngồi xuống cạnh mình để giao lưu với khán giả. Lynda Trang Đài là nữ ca sĩ khá có tiếng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ - Ảnh: Internet Trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ và giận dữ trước những lời lẽ của Lynda Trang Đài. Phần đông ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã đã quá sính ngoại mà quên mất quê hương của mình. Một số bình luận của netizen: - Chị Lynda chê Việt Nam vậy đừng dùng tiếng Việt nữa. - Tôi thấy chị Lynda này còn ghê hơn Việt Nam qua những gì chị ấy nói. - Nhìn Thúy Nga sượng trân mà thấy thương. - Nghe Lynda nói cái tỉnh luôn, không biết bệnh hoạn sao mà 5 6 đời mình ở Việt Nam rồi. - Trang Đài nên nhìn lại bản thân Trang Đài xem có ít "bệnh hoạn" không!

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