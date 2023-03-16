Ca sĩ hải ngoại Lynda Trang Đài gây phẫn nộ khi chê bai Việt Nam 'bệnh hoạn' ngay trên sóng livestream

Hậu trường 16/03/2023 10:28

Những lời nói của nữ ca sĩ Lynda Trang Đài hiện đang khiến dân tình vô cùng phẫn nộ khi dùng nhiều từ ngữ chê bai Việt Nam ngay trong lúc phát sóng trực tiếp.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đăng tải lên kênh YouTube của cô một video ghi lại buổi phát sóng trực tiếp cùng với hai ca sĩ hải ngoại khác là Carol KimLynda Trang Đài. Tại đây, 3 nữ nghệ sĩ đã có buổi trò chuyện thoải mái và vui vẻ với các khán giả.

Ca sĩ hải ngoại Lynda Trang Đài gây phẫn nộ khi chê bai Việt Nam 'bệnh hoạn' ngay trên sóng livestream - Ảnh 1
(Từ trái sang) Carol Kim, Thúy Nga và Lynda Trang Đài - Ảnh minh họa: Chụp màn hình

Tuy nhiên, dân tình sau đó đã nhanh chóng nhận ra một chi tiết khiến không ít người phẫn nộ khi Lynda Trang Đài nhắc đến Việt Nam. Cụ thể, khi Thúy Nga được một người khen là ngày càng xinh đẹp sau khi về Mỹ, Lynda Trang Đài đã lập tức dùng những từ ngữ khá khó nghe để nói về việc này.

"Ai đi Việt Nam về cũng xấu hết. Việt Nam ghê quá mà, nó làm cho con người ta bệnh hoạn tùm lum. Ai đi Việt Nam về cũng đen." - Lynda Trang Đài nói ngay trên sóng livestream của Thúy Nga.

Ca sĩ hải ngoại Lynda Trang Đài gây phẫn nộ khi chê bai Việt Nam 'bệnh hoạn' ngay trên sóng livestream - Ảnh 2
 Danh hài Thúy Nga hoảng hốt trước phát ngôn của Lynda Trang Đài - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, diễn viên hài Thúy Nga đã tỏ ra vô cùng lúng túng và "chữa cháy" bằng câu nói: "Do Việt Nam nắng nhiều nên bị đen thôi". Nhưng lúc này Lynda Trang Đài vẫn chưa dừng lại, cô vẫn tiếp tục phản bác ý kiến của bạn mình: "Đen cái gì, bệnh hoạn lắm trời ơi. Ai đi Việt Nam về cũng sợ hết".

Để sự việc không đi xa hơn, Thúy Nga sau đó đã đổi chủ đề, nói về trang phục của Lynda Trang Đài và mời cô ngồi xuống cạnh mình để giao lưu với khán giả.

Ca sĩ hải ngoại Lynda Trang Đài gây phẫn nộ khi chê bai Việt Nam 'bệnh hoạn' ngay trên sóng livestream - Ảnh 3
 Lynda Trang Đài là nữ ca sĩ khá có tiếng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ và giận dữ trước những lời lẽ của Lynda Trang Đài. Phần đông ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã đã quá sính ngoại mà quên mất quê hương của mình.

Một số bình luận của netizen:

- Chị Lynda chê Việt Nam vậy đừng dùng tiếng Việt nữa.

- Tôi thấy chị Lynda này còn ghê hơn Việt Nam qua những gì chị ấy nói.

- Nhìn Thúy Nga sượng trân mà thấy thương.

- Nghe Lynda nói cái tỉnh luôn, không biết bệnh hoạn sao mà 5 6 đời mình ở Việt Nam rồi.

- Trang Đài nên nhìn lại bản thân Trang Đài xem có ít "bệnh hoạn" không!

Tin buồn: NSND Thụy Vân phim 'Nổi gió' qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư

Tin buồn: NSND Thụy Vân phim 'Nổi gió' qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư

Vào lúc 2h20 ngày 16/3, NSND Thuỵ Vân qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư trực tràng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lynda Trang Đài Thúy Nga Carol Kim

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 5 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang