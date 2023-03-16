Con gái Lam Trường làm một việc ngọt ngào dành cho ba khiến netizen vừa cảm động vừa tan chảy

Mới đây, trên trang cá nhân, Lam Trường đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ được con gái cưng dành tặng những lời tâm tình đầy ngọt ngào khiến anh không nén được sự xúc động.

Sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, Lam Trường kết hôn lần 2 với “fan ruột” kém 17 tuổi và sống hạnh phúc hơn khi con gái Yên Lam, tên tiếng Anh là Phoebe chào đời không lâu sau đó. Hiện tại, cô bé đã 5 tuổi, được nhận xét giống bố hơn mẹ, càng lớn càng bộc nhiều nét đẹp riêng. Lam Trường kết hôn lần 2 với “fan ruột” kém 17 tuổi và sống hạnh phúc hơn khi con gái Yên Lam - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Lam Trường đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ được con gái cưng dành tặng những lời tâm tình đầy ngọt ngào khiến anh không nén được sự xúc động.

Nhóc tỳ hát một ca khúc dành tặng ba Lam Trường cũng không quên thổ lộ nỗi nhớ cùng tình yêu tha thiết đến với nam ca sĩ - Ảnh: Internet Theo đó, trong đoạn clip, nhóc tỳ vừa gật gù theo giai điệu vừa hát một ca khúc dành tặng ba Lam Trường. Bên cạnh đó, nhóc tỳ cũng không quên thổ lộ nỗi nhớ cùng tình yêu tha thiết đến với nam ca sĩ: "Ba ơi con nhớ ba. Con thương ba" khiến ai cũng phải xuýt xoa vì quá đáng yêu. Trước đó, vợ chồng Lam Trường đã có nhiều năm ở Mỹ và chỉ mới quyết định trở về Việt Nam sống từ đầu năm 2019. Anh cho biết mục đích trở về Việt Nam để con gái và vợ được gần gũi với ông bà hai bên, một phần để con gái cứng cáp tiếng việt.

Vợ chồng Lam Trường đã có nhiều năm ở Mỹ và chỉ mới quyết định trở về Việt Nam sống từ đầu năm 2019 - Ảnh: Internet Nói về cuộc hôn nhân thứ 2 và cách làm bố, Lam Trường cảm thấy vui khi tổ ấm của mình luôn nhiều tiếng cười, có được người vợ cảm thông cho chồng và cô con gái luôn quấn bố. Lam Trường cảm thấy vui khi tổ ấm của mình luôn nhiều tiếng cười, có được người vợ cảm thông cho chồng và cô con gái luôn quấn bố - Ảnh: Internet Anh từng chia sẻ: “Người làm cha có con gái quá đỗi ngọt ngào, lần đầu tiên tôi tận hưởng cảm xúc đặc biệt như vậy. Bì (bé Phoebe) có quyền nhõng nhẽo, nũng nịu với bố mẹ vì bé gái không mạnh mẽ như bé trai. Tôi hay chiều con, còn Phương dạy con là chính. Những lúc ở nhà, tôi có thể chăm con từ tắm rửa, thay tã, cho ăn... đến đưa đi học để Phương nghỉ ngơi. Tôi cưng con đến nỗi Phương thấy mà chê tôi “sến chảy nước”.

Bảo Anh lộ diện sau ở ẩn, vòng 2 dấy lên tin đồn từng sinh con Hình ảnh Bảo Anh diện bikini sexy, quyến rũ nhưng vòng hai bất thường làm dấy lên nghi vấn cô từng trải qua sinh nở.

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