Con gái Lam Trường làm một việc ngọt ngào dành cho ba khiến netizen vừa cảm động vừa tan chảy

Hậu trường 16/03/2023 09:07

Mới đây, trên trang cá nhân, Lam Trường đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ được con gái cưng dành tặng những lời tâm tình đầy ngọt ngào khiến anh không nén được sự xúc động.

Sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, Lam Trường kết hôn lần 2 với “fan ruột” kém 17 tuổi và sống hạnh phúc hơn khi con gái Yên Lam, tên tiếng Anh là Phoebe chào đời không lâu sau đó. Hiện tại, cô bé đã 5 tuổi, được nhận xét giống bố hơn mẹ, càng lớn càng bộc nhiều nét đẹp riêng.

Con gái Lam Trường làm một việc ngọt ngào dành cho ba khiến netizen vừa cảm động vừa tan chảy - Ảnh 1
 Lam Trường kết hôn lần 2 với “fan ruột” kém 17 tuổi và sống hạnh phúc hơn khi con gái Yên Lam - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Lam Trường đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ được con gái cưng dành tặng những lời tâm tình đầy ngọt ngào khiến anh không nén được sự xúc động.

Con gái Lam Trường làm một việc ngọt ngào dành cho ba khiến netizen vừa cảm động vừa tan chảy - Ảnh 2
 Nhóc tỳ hát một ca khúc dành tặng ba Lam Trường cũng không quên thổ lộ nỗi nhớ cùng tình yêu tha thiết đến với nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Theo đó, trong đoạn clip, nhóc tỳ vừa gật gù theo giai điệu vừa hát một ca khúc dành tặng ba Lam Trường. Bên cạnh đó, nhóc tỳ cũng không quên thổ lộ nỗi nhớ cùng tình yêu tha thiết đến với nam ca sĩ: "Ba ơi con nhớ ba. Con thương ba" khiến ai cũng phải xuýt xoa vì quá đáng yêu.

Trước đó, vợ chồng Lam Trường đã có nhiều năm ở Mỹ và chỉ mới quyết định trở về Việt Nam sống từ đầu năm 2019. Anh cho biết mục đích trở về Việt Nam để con gái và vợ được gần gũi với ông bà hai bên, một phần để con gái cứng cáp tiếng việt.

Con gái Lam Trường làm một việc ngọt ngào dành cho ba khiến netizen vừa cảm động vừa tan chảy - Ảnh 3
Vợ chồng Lam Trường đã có nhiều năm ở Mỹ và chỉ mới quyết định trở về Việt Nam sống từ đầu năm 2019 - Ảnh: Internet

Nói về cuộc hôn nhân thứ 2 và cách làm bố, Lam Trường cảm thấy vui khi tổ ấm của mình luôn nhiều tiếng cười, có được người vợ cảm thông cho chồng và cô con gái luôn quấn bố.

Con gái Lam Trường làm một việc ngọt ngào dành cho ba khiến netizen vừa cảm động vừa tan chảy - Ảnh 4
Lam Trường cảm thấy vui khi tổ ấm của mình luôn nhiều tiếng cười, có được người vợ cảm thông cho chồng và cô con gái luôn quấn bố - Ảnh: Internet

Anh từng chia sẻ: “Người làm cha có con gái quá đỗi ngọt ngào, lần đầu tiên tôi tận hưởng cảm xúc đặc biệt như vậy. Bì (bé Phoebe) có quyền nhõng nhẽo, nũng nịu với bố mẹ vì bé gái không mạnh mẽ như bé trai. Tôi hay chiều con, còn Phương dạy con là chính. Những lúc ở nhà, tôi có thể chăm con từ tắm rửa, thay tã, cho ăn... đến đưa đi học để Phương nghỉ ngơi. Tôi cưng con đến nỗi Phương thấy mà chê tôi “sến chảy nước”.

Bảo Anh lộ diện sau ở ẩn, vòng 2 dấy lên tin đồn từng sinh con

Bảo Anh lộ diện sau ở ẩn, vòng 2 dấy lên tin đồn từng sinh con

Hình ảnh Bảo Anh diện bikini sexy, quyến rũ nhưng vòng hai bất thường làm dấy lên nghi vấn cô từng trải qua sinh nở.

Xem thêm
Từ khóa:   Lam Trường con gái Lam Trường vbiz

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang