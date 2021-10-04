'Cô Chanh' thông báo 'mở bát', nhắc thẳng tên 'cậu IT': 'Tránh và né để mình không bị vạ lây'

Hậu trường 04/10/2021 16:19

Sau khi thông tin IT Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ vào sáng ngày 4/10, đến chiều nay, Phương Thanh bất ngờ có dòng trạng thái "mở bát" đầy ẩn ý.

Trưa nay, Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 4/10 IT Nhâm Hoàng Khang, 34 tuổi, ngụ TP.HCM vừa bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam tại Cần Thơ.

Theo nguồn tin, Khang bị bắt để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một kỹ sư IT, được nhiều người quan tâm khi có liên quan đến loạt ồn ào xung quanh vụ việc CEO Nguyễn Phương Hằng "đại chiến" với các sao Việt.

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Thông tin Nhâm Hoàng Khang bị bắt gây náo loạn CĐM - Ảnh: Internet

Trước đó, hacker họ Nhâm chính là người hack tài khoản Facebook của Hoài Linh và tiết lộ vụ 14 tỉ từ thiện. Tuy nhiên hành vi này có thể đối diện với trách nhiệm hình sự về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Trong đó Khang được cho là lấy được các khoản sao kê của các ca sĩ trong khoản tiền làm từ thiện lùm xùm trên mạng xã hội thời gian qua.

Đến chiều nay, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ có dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân, được cho là có liên quan đến vụ việc này. 

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Bài đăng của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ ca sĩ viết: "Câu chuyện ngoài lề xíu của Chanh. Có những việc tự nhiên trên trời dính xuống Chanh. Chanh là người bên trong showbiz, biết trước tình hình như nào sẽ đi truớc 1 bước. La toáng lên status, đập trước nha cả nhà. Tránh và né để mình không bị vạ lây cố tình kéo chết chung. Không tham gia, không liên quan, không biết gì luôn. Vẫn có tên, vẫn bị phiền hà từ liên hoàn phía. Cái gì có Chanh tham gia thật sự - tự thân Chanh sẽ chịu trách nhiệm".

Bên dưới phần bình luận, nữ ca sĩ còn đăng tải hình ảnh về thông tin Nhâm Hoàng Khang bị bắt kèm theo bình luận: "Hôm nay có chuyện IT NHK. Bởi vậy vụ cậu IT của Chanh hôm trước Chanh la lên là phải có vấn đề. Chanh giờ phải đi trước 1 bước".

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Cô Chanh nhắc tên Nhâm Hoàng Khang - Ảnh chụp màn hình

Bài viết của nữ ca sĩ ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tỏ ra khá hả hê trước thông tin cậu IT bị bắt vì cho rằng trước đó, người này đã réo tên Phương Thanh vào ồn ào nhóm chat của nghệ sĩ Việt nói xấu một nữ CEO.

Phương Thanh tức tối đáp trả tin đồn từ thiện ở quê nhà từ... 20 năm trước, nói thế nào mà khiến CĐM phải thốt lên 'Chanh đanh đá'?

Phương Thanh tức tối đáp trả tin đồn từ thiện ở quê nhà từ... 20 năm trước, nói thế nào mà khiến CĐM phải thốt lên 'Chanh đanh đá'?

Mới đây Phương Thanh bất ngờ đăng bài trần tình về những tin đồn xung quanh quá trình từ thiện tại quê nhà Thanh Hóa của mình khiến dư luận xôn xao vì mốc thời gian 'khủng'.

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Từ khóa:   Phương Thanh Nhâm Hoàng Khang Cậu IT Nhâm Hoàng Khang

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