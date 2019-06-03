Chuyện lạ có thật trong đám cưới MC Quyền Linh: Nghệ sĩ gặm bánh mì uống nước suối chống đói, người lạ ngồi ăn no say

MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo kết hôn vào năm 2005 trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Sau 14 năm chung sống, tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Dù bận rộn công việc nhưng Quyền Linh vẫn khéo vun vén gia đình. Không chỉ yêu thương và chăm sóc bà xã hết lòng, ông mai của chương trình Bạn muốn hẹn hò còn rất biết cách nuôi dạy con cái.

Quyền Linh nổi tiếng là người đàn ông mẫu mực...



... yêu vợ, thương con hết lòng - Ảnh: FBNV

Dù đám cưới đã trôi qua hơn chục năm, nhưng mỗi khi nhắc đến MC Quyền Linh vẫn không thể nào quên. Theo dự tính, số khách mời gồm gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đến chúc mừng hôn lễ là 50 bàn, nhưng vì cẩn thận cặp đôi đã dự bị thêm 10 bàn tiệc. Tuy nhiên, khi nghe tin "MC quốc dân" tổ chức hôn lễ, dù không được mời nhưng rất đông người hâm mộ yêu mến anh đã đến chung vui khiến lượng khách vượt quá giới hạn, gây mất kiểm soát.