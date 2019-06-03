Chuyện lạ có thật trong đám cưới MC Quyền Linh: Nghệ sĩ gặm bánh mì uống nước suối chống đói, người lạ ngồi ăn no say

Hậu trường 03/06/2019 15:54

MC Quyền Linh từng gặp cảnh "dở khóc, dở cười" trong ngày cưới của mình. Vì lượng người hâm mộ đến chúc mừng quá đông, hôn lễ của anh trở nên mất kiểm soát.

MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo kết hôn vào năm 2005 trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Sau 14 năm chung sống, tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Dù bận rộn công việc nhưng Quyền Linh vẫn khéo vun vén gia đình. Không chỉ yêu thương và chăm sóc bà xã hết lòng, ông mai của chương trình Bạn muốn hẹn hò còn rất biết cách nuôi dạy con cái.

Chuyện lạ có thật trong đám cưới MC Quyền Linh: Nghệ sĩ gặm bánh mì uống nước suối chống đói, người lạ ngồi ăn no say - Ảnh 1
Quyền Linh nổi tiếng là người đàn ông mẫu mực...
Chuyện lạ có thật trong đám cưới MC Quyền Linh: Nghệ sĩ gặm bánh mì uống nước suối chống đói, người lạ ngồi ăn no say - Ảnh 2
... yêu vợ, thương con hết lòng - Ảnh: FBNV

Dù đám cưới đã trôi qua hơn chục năm, nhưng mỗi khi nhắc đến MC Quyền Linh vẫn không thể nào quên. Theo dự tính, số khách mời gồm gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đến chúc mừng hôn lễ là 50 bàn, nhưng vì cẩn thận cặp đôi đã dự bị thêm 10 bàn tiệc. Tuy nhiên, khi nghe tin "MC quốc dân" tổ chức hôn lễ, dù không được mời nhưng rất đông người hâm mộ yêu mến anh đã đến chung vui khiến lượng khách vượt quá giới hạn, gây mất kiểm soát.

Chuyện lạ có thật trong đám cưới MC Quyền Linh: Nghệ sĩ gặm bánh mì uống nước suối chống đói, người lạ ngồi ăn no say - Ảnh 3
Hình ảnh trong đám cưới Quyền Linh - Dạ Thảo vào năm 2005 - Ảnh: FBNV

Thậm chí nhiều nghệ sĩ phải đứng xem đám cưới vì không đủ chỗ ngồi: "Các anh em như Tấn Beo, Phước Sang, Tuấn Anh không có chỗ ngồi, đi mua bánh mì với nước suối đứng xem đám cưới tôi, còn khán giả thì vô ngồi, nhà hàng tưởng khách, dọn đồ ăn lên.

Thật sự, khán giả tới không phải để ăn mà để chúc phúc cho mình nhưng không may nhà hàng dọn đồ ra thì họ phải ăn thôi. Tôi vui lắm. Mọi người quan tâm tới mình, quan tâm tới hạnh phúc của mình. Lúc đó, tôi mới biết là mình được khán giả thương đến chừng nào", anh kể trên Trí thức trẻ.

Chuyện lạ có thật trong đám cưới MC Quyền Linh: Nghệ sĩ gặm bánh mì uống nước suối chống đói, người lạ ngồi ăn no say - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ của nam MC sau 14 năm vun vén - Ảnh: FBNV

Có thể nói, Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất nhì Vbiz hiện nay không chỉ vì tài năng mà còn bởi lối sống bình dị, chân chất của anh. 

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