Tâm sự xúc động của Dạ Thảo khi ông xã Quyền Linh bị xúc phạm, chỉ trích đến mức muốn giải nghệ

Hậu trường 23/05/2019 14:57

Sau tâm sự của em trai Quyền Linh - diễn viên Quyền Lộc, doanh nhân Nguyễn Dạ Thảo cũng chia sẻ nỗi lòng của mình với cư dân mạng.

Những ngày qua, bạn bè và người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi MC Quyền Linh cho biết có thể sẽ tạm ngưng tất cả các hoạt động trong showbiz Việt vào cuối năm nay. Nguyên nhân lớn nhất khiến ông bố hai con đưa ra quyết định này là vì áp lực từ dư luận. Dù làm rất nhiều việc thiện, giúp đỡ người nghèo nhưng "MC quốc dân" vẫn bị chỉ trích là ham danh lợi, tham công tiếc việc...

Trước những áp lực Quyền Linh gặp phải, rất nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng bênh vực và động viên anh tiếp tục cống hiến vì người nghèo. Diễn viên Quyền Lộc - em trai Quyền Linh đã chia sẻ clip xúc động khi người anh thân thương vét sạch túi tiền để giúp đỡ nhân vật khó khăn trong hậu trường.

Video: Quyền Linh trút hết tiền túi giúp người nghèo trong hậu trường

Tâm sự xúc động của Dạ Thảo khi ông xã Quyền Linh bị xúc phạm, chỉ trích đến mức muốn giải nghệ - Ảnh 1
Nam MC nổi tiếng là người nhân hậu - Ảnh: Cắt từ clip

Anh viết: "Các anh hùng bàn phím ơi các bạn đâu bao giờ thấy những hình ảnh này và những hình ảnh này không bao giờ được lên sóng truyền hình và mạng xã hội. Anh đã lấy cạn tiền túi của mình không cần suy nghĩ cho riêng nhân vật! Thương anh lắm người nông dân chân đất. Clip Lộc quay đã lâu lắm rồi để làm kỷ niệm thôi".

Dưới bài viết của em chồng, doanh nhân Nguyễn Dạ Thảo cũng trải lòng mình về lối sống vì người nghèo của ông xã. Cô chia sẻ triết lý sống khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Tâm sự xúc động của Dạ Thảo khi ông xã Quyền Linh bị xúc phạm, chỉ trích đến mức muốn giải nghệ - Ảnh 2
Bà xã Quyền Linh nêu lên quan điểm sống tình nghĩa của chồng - Ảnh: FBNV

"Làm sao kể hết và nhớ hết những chia sẻ xuất phát từ trái tim! Và nhiều khi 'người nhận' cũng không hề biết 'người cho' là ai... Chúng ta chỉ cần 'người nhận' thấy ấm áp là được.

Chị rất thấm đạo lý 100 - 1 = 0: 'Khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần, họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ 1 lần bạn làm họ phật ý, họ sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp mà bạn dành cho họ', Chúng ta cũng nên biết đạo lý này để tránh xảy ra những điều không hay", bà xã Quyền Linh viết.

Tâm sự xúc động của Dạ Thảo khi ông xã Quyền Linh bị xúc phạm, chỉ trích đến mức muốn giải nghệ - Ảnh 3
MC Quyền Linh luôn hết mình vì người nghèo. Anh đi đầu trong các chương trình, hoạt động vì cộng đồng và xã hội - Ảnh: Internet

Hiện tại, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn không ngừng động viên Quyền Linh, mong anh vượt qua thị phi để tiếp tục cống hiến.

MC Quyền Linh trải lòng sau ý định bỏ showbiz: 'Tôi luôn nép sát đất để thấp hơn tất cả mọi người'

MC Quyền Linh trải lòng sau ý định bỏ showbiz: 'Tôi luôn nép sát đất để thấp hơn tất cả mọi người'

"Trong cuộc sống Linh đã cố gắng ngồi thật thấp. Trong showbiz Linh cũng đã cố gắng nằm nép sát đất để có thể thấp hơn tất cả mọi người", MC Quyền Linh chia sẻ.

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