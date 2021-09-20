Chung Thục Quyên tâm sự gian truân khi làm nail bị mỉa mai: Người mẫu nghèo mới qua nước ngoài sống

Chung Thục Quyên từng là một người mẫu nổi tiếng tại Việt Nam. Hiện tại, Chung Thục Quyên đã kết hôn với ông xã bằng tuổi người nước ngoài, trở thành mẹ của bé gái xinh xắn mới được 22 tháng tuổi, lai 5 dòng máu xinh như thiên thần. Được biết, ông xã cô sinh ra trong gia đình đa quốc tịch, mang trong mình 3 dòng máu Chile, Thụy Sĩ và Italy. Bản thân Chung Thục Quyên cũng là con lai với 2 dòng máu Việt Nam và Hong Kong. Vì thế, con gái Mia của cô khi sinh ra đã thừa hưởng rất nhiều từ vẻ đẹp của bố mẹ, gương mặt có cả nét Á lẫn Âu.

Cựu mẫu vui mừng chia sẻ về cuộc sống thành danh hiện tại: "Bảy năm không dài nhưng đủ để tôi tạo dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, công việc mới sau khi giã từ sàn diễn. Hiện tại, tôi có hai tiệm nail, một cửa hàng trà sữa kinh doanh thuận lợi. Nói là thành công thì không hẳn, vì so với nhiều bạn bè, tôi chưa bằng. Nhưng cuộc sống hiện tại của tôi khá giả, chẳng thiếu thứ gì. Tôi đáp ứng được những nhu cầu của bản thân như nhà, xe, mua sắm..."

Tuy nhiên cô cũng thẳng thắng bày tỏ bản thân không phải vừa qua nước ngoài đã làm chủ mà phải học từ những bước đầu: "Tôi không thành bà chủ ngay khi sang đây mà phải đi làm, học hỏi rất nhiều. Ngày mới định cư, tôi buồn lắm. Quanh tôi ai cũng đi làm còn riêng tôi chỉ ở nhà lo ăn uống cho bản thân, đi chơi và shopping. Một tháng trôi qua tẻ nhạt, tôi nghĩ mình phải làm việc gì đó. Tôi tâm sự với chồng thì anh bảo: "Em không biết tiếng Đức, không có kinh nghiệm. Người ta sẽ không thuê em". Nghe vậy, tôi đăng ký luôn một khóa tiếng Đức. Bên cạnh đó, tôi vẫn "rải" email xin việc khắp nơi".

"Ở Việt Nam, tôi từng có cơ sở làm đẹp nên sang đây cũng nhắm tới công việc về mỹ phẩm, chăm sóc da, móng và mi. Nhưng trong hồ sơ của tôi ghi "chỉ biết tiếng Anh" nên không nơi nào nhận tôi cả. Hàng trăm CV gửi đi chỉ được phản hồi từ chối, tôi sắp hết hy vọng thì một tiệm nail ở Zurich đồng ý cho tôi thử vị trí học việc. Tôi đã làm ở đó ba tháng với mức lương chỉ đủ mua vé tàu từ nhà đến tiệm. Nhà tôi ở Basel, cách Zurich hơn một giờ đi tàu". Cựu mẫu tâm sự thêm.

Chung Thục Quyên từng là model nổi tiếng tại Việt Nam

Ngoài ra cô cũng chia sẻ những kỉ niệm buồn trong những ngày khởi nghiệp làm nail: "Lúc làm ở tiệm Việt Nam, hầu hết nhân viên tại đó đều biết tôi. Họ bảo: "Chung Thục Quyên đây sao? Người nổi tiếng mà cũng đi làm (nail)?". Chuyện đời tư của tôi thời hoạt động showbiz bị mang ra bàn tán. Thêm những câu chuyện khác được thêu dệt như tôi tự nhận mình là vedette chứ thực chất chỉ "diễn lót" hay người mẫu nghèo mới qua nước ngoài sống chứ giàu có đã ở Việt Nam. Tôi muốn tránh rắc rối nên thường im lặng. Nhưng bản chất tôi không phải người hiền hay dễ bắt nạt. Nghề người mẫu từng cho tôi trải nghiệm về môi trường làm việc phức tạp. Nhưng câu chuyện này lại ở một hoàn cảnh khác và những đối tượng khác, nên khiến tôi rất khó chịu. Lúc nào "điên lên", tôi nói thẳng vào mặt họ rằng như thế là xấu tính và hay ghen tị. Nhưng mục đích chính của tôi là học hỏi cách quản lý, trau dồi tay nghề để sau này mở tiệm, nên tôi không muốn mất thời gian đôi co".

Những chia sẻ của cô về nghề nail khiến khán giả cảm động

Cựu mẫu Chung Thục Quyên sinh năm 1987. Cô được biết đến là một người đẹp tài năng của Việt Nam, với sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ với số đo ba vòng cực chuẩn của mình 83-60-93. Chung Thục Quyên là một người đẹp vô cùng đặc biệt trong làng giải trí Việt Nam mặc dù chưa từng đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp lần nào nhưng cô lại là người đẹp được chọn làm gương mặt đại diện quốc gia ba lần đi tham dự vào cuộc thi sắc đẹp quốc tế: Nữ hoàng du lịch quốc tế 2008, Hoa hậu Siêu quốc gia 2009 và Hoa hậu quốc tế 2010. Hiện tại dù đã lui về ở ẩn chăm lo kinh doanh nhưng thông tin về cô vẫn luôn được khán giả quan tâm nồng nhiệt.

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