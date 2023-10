Công Vinh - Thủy Tiên tắt ngay livestream chỉ sau 15 phút, rò rỉ chân dung nhân vật quyền lực và lời phán 'đanh thép'

Buổi livestream của cặp đôi nổi tiếng thu hút sự quan tâm của dư luận

Điều khiến fan tò mò là đoạn livestream chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút. Và một phần lý do, dân mạng đoán rằng việc này có thể là do sự nhắc nhở của bác bảo vệ ngân hàng. Cụ thể, với việc phụ trách an ninh tại ngân hàng, bác bảo vệ là người đã có mặt từ đầu tới cuối của buổi livestream. Nhân vật "quyền lực" này luôn đứng ra ngăn cản mỗi khi đám đông bu lại để theo dõi cảnh vợ chồng Thủy Tiên công khai các con số trên văn bản sao kê. Những câu nói dân mạng điểm lại bao gồm: "Mọi người đứng giãn cách ra!"/ "Tránh xa nhau ra!"/ "Đứng xa nhau ra nào!".