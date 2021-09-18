Công Vinh - Thủy Tiên tắt ngay livestream chỉ sau 15 phút, rò rỉ chân dung nhân vật quyền lực và lời phán 'đanh thép'

Hậu trường 18/09/2021 08:11

Nhân vật nào đã khiến vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên phải tắt livestream chỉ sau 15 phút lên sóng?

Theo đúng như lịch hẹn, vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên cùng luật sư đã tới văn phòng của ngân hàng để tiến hành livestream sao kê tiền từ thiện tới các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ miền Trung lũ lụt năm ngoái.

Trên trang cá nhân chính chủ, ông xã Thủy Tiên cũng đã chia sẻ hình ảnh cùng luật sư và bà xã tới ngân hàng vào chiều ngày 17/9. “Chúng tôi đang làm thủ tục nhận sao kê tại ngân hàng” – anh cho hay. Buổi livestream được dời sang 15h cùng ngày. Thủy Tiên cho biết có tới hơn 18.000 trang sao kê số tiền từ thiện.

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Buổi livestream của cặp đôi nổi tiếng thu hút sự quan tâm của dư luận

Điều khiến fan tò mò là đoạn livestream chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút. Và một phần lý do, dân mạng đoán rằng việc này có thể là do sự nhắc nhở của bác bảo vệ ngân hàng. Cụ thể, với việc phụ trách an ninh tại ngân hàng, bác bảo vệ là người đã có mặt từ đầu tới cuối của buổi livestream. Nhân vật "quyền lực" này luôn đứng ra ngăn cản mỗi khi đám đông bu lại để theo dõi cảnh vợ chồng Thủy Tiên công khai các con số trên văn bản sao kê. Những câu nói dân mạng điểm lại bao gồm: "Mọi người đứng giãn cách ra!"/ "Tránh xa nhau ra!"/ "Đứng xa nhau ra nào!".

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Công Vinh - Thủy Tiên tắt ngay livestream chỉ sau 15 phút, rò rỉ chân dung nhân vật quyền lực và lời phán 'đanh thép' - Ảnh 3

Chân dung bác bảo vệ

Trước đó vào ngày 15/9, vợ chồng Thủy Tiên lần lượt chia sẻ việc dời buổi livestream sang 14h chiều ngày 17/9. Nữ ca sĩ cho biết sẽ sao kê tài khoản ngân hàng từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng. Mục đích của việc công khai sao kê qua livestream nhằm xác nhận về tổng số tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt năm ngoái có đúng như con số công bố hay không. Qua đó sẽ là minh chứng đối với tin đồn về việc Thủy Tiên kêu gọi được 320 tỷ hay 700 tỷ như một số thông tin đồn thổi trên mạng xã hội.

Ngoài ra, phía vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên cũng công bố bảng tổng hợp các khoản chi tại các điểm đến ở các tỉnh miền Trung, có giấy đính kèm xác nhận của địa phương bằng dấu mộc đỏ.

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Thủy Tiên và Công Vinh từng hành thiện giúp đời nhận sự ngưỡng mộ của khán giả

Theo đó, tổng số tiền cặp vợ chồng nổi tiếng đã sử dụng để hỗ trợ người dân khó khăn là hơn 181,2 tỉ đồng, nhiều hơn 3 tỷ so với số tiền quyên góp được.

Ảnh: Tổng hợp

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