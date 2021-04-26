Chưa nguội clip ăn chân gấu, Quỳnh Trần JP lại khiến CĐM phẫn nộ khi tung clip giết mổ cá mập con

Hậu trường 26/04/2021 16:26

Quỳnh Trần JP tiếp tục gây tranh cãi với clip làm thịt cá mập con khiến nhiều người rùng mình.

Cách đây không lâu, Quỳnh Trần JP đăng tải clip bỏ 40 triệu đồng để trải nghiệm câu cá trên biển 3 ngày 2 đêm, khi clip này được đăng tải, cô bị cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích. Cụ thể, cộng đồng mạng cho rằng hành động dùng mực phát sáng và cá nhỏ để câu dẫn cá mập con là không nên, bởi cá mập con còn nhỏ nên được thả về biển. Mặc dù Quỳnh Trần JP đã lên tiếng giải thích là việc câu cá mập con là hợp pháp ở Nhật nhưng cộng đồng mạng vẫn không đồng tình.

Chưa nguội clip ăn chân gấu, Quỳnh Trần JP lại khiến CĐM phẫn nộ khi tung clip giết mổ cá mập con - Ảnh 1
 Quỳnh Trần và gia đình trải nghiệm câu cá mập con trên biển - Ảnh: Cắt từ clip 

Sự việc chưa tạm lắng thì ngày mới đây, Quỳnh Trần JP tiếp tục gây tranh cãi khi đăng tải clip quay cận cảnh làm thịt cá mập con khiến cư dân mạng vô cùng ngao ngán. Trong clip Quỳnh Trần hướng dẫn tỉ mỉ các bước chế biến và sự việc còn được cô quay cận cảnh, từ lúc còn nguyên con cho đến khi đổ nước sôi để lột sạch da, đánh vảy, lấy ruột cá... 

 

Chưa nguội clip ăn chân gấu, Quỳnh Trần JP lại khiến CĐM phẫn nộ khi tung clip giết mổ cá mập con - Ảnh 2
 Quỳnh Trần gây phản cảm khi đăng tải clip làm thịt cá mập con - Ảnh: Cắt từ clip
Chưa nguội clip ăn chân gấu, Quỳnh Trần JP lại khiến CĐM phẫn nộ khi tung clip giết mổ cá mập con - Ảnh 3
 Cộng đồng mạng lên tiếng hành động có phần phản cảm của Quỳnh Trần JP - Ảnh: Cắt từ clip 

Nhiều người cho rằng hành động đánh bắt và chế biến cá mập con của Quỳnh Trần JP gây phản cảm, nhất là đối với trẻ nhỏ nếu các em xem clip. Trên thực tế, có 100 quốc gia cấm cắt vi cá mập và hàng chục quốc gia cấm đánh bắt cá mập. Việc sơ chế cận cảnh loài cá này cũng nhạy cảm với người xem khiến cho video này của Quỳnh Trần khiến nhiều người không đồng tình.

Chưa nguội clip ăn chân gấu, Quỳnh Trần JP lại khiến CĐM phẫn nộ khi tung clip giết mổ cá mập con - Ảnh 4
 Hình ảnh này khiến nhiều người thấy rùng mình - Ảnh: Cắt từ clip
Chưa nguội clip ăn chân gấu, Quỳnh Trần JP lại khiến CĐM phẫn nộ khi tung clip giết mổ cá mập con - Ảnh 5
 Món cá mập cuốn bánh tráng được Quỳnh Trần đăng tải trên Youtube cá nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Quỳnh Trần JP cũng vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải clip dài 27 phút chia sẻ lại quá trình cô chế biến món “chân gấu hầm sâm, thịt gấu xào bông cải” trên trang YouTube chính chủ. Dù Quỳnh Trần khẳng định việc làm của mình là đúng pháp luật Nhật Bản. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn có những phản ứng trái chiều. 

Quỳnh Trần JP gây tranh cãi gay gắt khi ăn chân gấu, CĐM thốt lên: 'Quỳnh ăn chân gấu mà tay tôi nổi da gà'

Quỳnh Trần JP gây tranh cãi gay gắt khi ăn chân gấu, CĐM thốt lên: 'Quỳnh ăn chân gấu mà tay tôi nổi da gà'

Quỳnh Trần JP lại trở thành cái tên khiến cư dân mạng tranh cãi khi cô đăng clip món ăn được nấu từ chân gấu.

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Từ khóa:   Vlog Quỳnh Trần JP Youtube Quỳnh Trần làm thịt cá mập

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