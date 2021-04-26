Cách đây không lâu, Quỳnh Trần JP đăng tải clip bỏ 40 triệu đồng để trải nghiệm câu cá trên biển 3 ngày 2 đêm, khi clip này được đăng tải, cô bị cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích. Cụ thể, cộng đồng mạng cho rằng hành động dùng mực phát sáng và cá nhỏ để câu dẫn cá mập con là không nên, bởi cá mập con còn nhỏ nên được thả về biển. Mặc dù Quỳnh Trần JP đã lên tiếng giải thích là việc câu cá mập con là hợp pháp ở Nhật nhưng cộng đồng mạng vẫn không đồng tình.

Quỳnh Trần và gia đình trải nghiệm câu cá mập con trên biển - Ảnh: Cắt từ clip

Sự việc chưa tạm lắng thì ngày mới đây, Quỳnh Trần JP tiếp tục gây tranh cãi khi đăng tải clip quay cận cảnh làm thịt cá mập con khiến cư dân mạng vô cùng ngao ngán. Trong clip Quỳnh Trần hướng dẫn tỉ mỉ các bước chế biến và sự việc còn được cô quay cận cảnh, từ lúc còn nguyên con cho đến khi đổ nước sôi để lột sạch da, đánh vảy, lấy ruột cá...