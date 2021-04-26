Quỳnh Trần JP tiếp tục gây tranh cãi với clip làm thịt cá mập con khiến nhiều người rùng mình.
- Quỳnh Trần JP 'chơi lớn' bỏ cả chục triệu thuê thuyền đi câu cá, nhưng cư dân mạng lại tranh cãi gay gắt về một chi tiết bất ngờ
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Cách đây không lâu, Quỳnh Trần JP đăng tải clip bỏ 40 triệu đồng để trải nghiệm câu cá trên biển 3 ngày 2 đêm, khi clip này được đăng tải, cô bị cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích. Cụ thể, cộng đồng mạng cho rằng hành động dùng mực phát sáng và cá nhỏ để câu dẫn cá mập con là không nên, bởi cá mập con còn nhỏ nên được thả về biển. Mặc dù Quỳnh Trần JP đã lên tiếng giải thích là việc câu cá mập con là hợp pháp ở Nhật nhưng cộng đồng mạng vẫn không đồng tình.
Sự việc chưa tạm lắng thì ngày mới đây, Quỳnh Trần JP tiếp tục gây tranh cãi khi đăng tải clip quay cận cảnh làm thịt cá mập con khiến cư dân mạng vô cùng ngao ngán. Trong clip Quỳnh Trần hướng dẫn tỉ mỉ các bước chế biến và sự việc còn được cô quay cận cảnh, từ lúc còn nguyên con cho đến khi đổ nước sôi để lột sạch da, đánh vảy, lấy ruột cá...
Nhiều người cho rằng hành động đánh bắt và chế biến cá mập con của Quỳnh Trần JP gây phản cảm, nhất là đối với trẻ nhỏ nếu các em xem clip. Trên thực tế, có 100 quốc gia cấm cắt vi cá mập và hàng chục quốc gia cấm đánh bắt cá mập. Việc sơ chế cận cảnh loài cá này cũng nhạy cảm với người xem khiến cho video này của Quỳnh Trần khiến nhiều người không đồng tình.
Trước đó, Quỳnh Trần JP cũng vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải clip dài 27 phút chia sẻ lại quá trình cô chế biến món “chân gấu hầm sâm, thịt gấu xào bông cải” trên trang YouTube chính chủ. Dù Quỳnh Trần khẳng định việc làm của mình là đúng pháp luật Nhật Bản. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn có những phản ứng trái chiều.