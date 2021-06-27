Chồng CEO 'xuống nước' xin lỗi, 'cô Xuyến' ẩn ý: 'Chăn đã có rận thì dù dát vàng hay dát kim cương cũng không thể đắp được'

Sau khi chồng cũ lên tiếng xin lỗi diễn viên Hoàng Yến vì hành động đấm vào mặt, "cô Xuyến" đã có bài đăng trên trang cá nhân vào sáng nay với nội dung đầy ẩn ý.

Những ngày gần đây, dư luận vẫn không ngừng xôn xao về vụ việc diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt đến mức chảy máu, gãy xương mũi. Sau nhiều ngày ồn ào và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, tối qua, chồng cũ Cao Thắng đã lên tiếng xin lỗi "cô Xuyến" vì hành động của mình. Trong livestream tối 26/6, CEO công ty mỹ phẩm gửi lời xin lỗi tới vợ cũ và cho biết bản thân sẵn sàng đối diện với pháp luật vì hành động này. Cao Thắng livestream gửi lời xin lỗi tới Hoàng Yến - Ảnh chụp màn hình Đến sáng nay, nữ diễn viên Về nhà đi con đã có bài đăng với tựa đề: "Chăn đã có rận thì dù dát vàng hay dát kim cương cũng không thể đắp được" khiến nhiều người chú ý.

Cô Xuyến chia sẻ về lại một bài viết của một chuyên gia tâm lý tình cảm về tình trạng bạo lực gia đình để chị em phụ nữ cùng đọc và thông cảm, đồng thời cho biết bản thân đang rất đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn không ngừng khóc và chưa thể bình tâm lại khi nghĩ đến sự việc diễn ra trước đó. Bài đăng sáng nay của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình Cô Xuyến viết: "Chăn đã có rận thì dù dát vàng hay dát kim cương cũng không thể đắp được. Cả đêm không ngủ vì nhức mắt, nhức mũi vì ức, vì đau. Đau thể xác một thì đau tim mười. Nước mắt chảy trên má một thì nước mắt trong tim gấp bội".

Theo nữ diễn viên, bản thân có thể âm thầm nhờ lực lượng chức năng bảo vệ và đòi lại công bằng, không cần làm lớn chuyện. "Cô Xuyến" vẫn quyết định chia sẻ cho mọi người biết chuyện đau thương của mình vì Hoàng Yến cho rằng chắc chắn còn nhiều người phụ nữ trên đất nước này cũng đang chịu đau khổ như cô, thậm chí là kinh khủng hơn. Hoàng Yến bộc bạch: "Tôi không sợ xấu hình ảnh của mình, càng không sợ ai nghĩ xấu về mình, mà tôi chia sẻ chuyện của mình vì ước mong phụ nữ chúng ta sẽ không bị phải nhận đau đớn dù là thể xác hay tinh thần từ người đàn ông của mình một cách bạo ngược như tôi nữa". CĐM động viên và an ủi cô Xuyến - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng của Hoàng Yến, nhiều người đã để lại bình luận động viên nữ diễn viên và hy vọng cô sớm vượt qua. Hiện tại sau khi chồng cũ lên tiếng xin lỗi, sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay trong livestream tối hôm qua, bên cạnh việc hối hận và xin lỗi vì hành động phản cảm của mình, Cao Thắng vẫn tiếp tục tố diễn viên Hoàng Yến ngoại tình trong thời gian chung sống và phủ nhận việc cả hai đã có phán quyết ly hôn. Tuy nhiên nữ diễn viên vẫn chưa có thêm bất kỳ phản hồi nào về lời cáo buộc của người chồng cũ.

Hoàng Yến tung tin nhắn của chồng cũ sau vụ hành hung, nội dung 'thủ đoạn, chiêu trò, hết giá trị rồi vứt bỏ' gây hoang mang dư luận Mới đây, vụ ồn ào liên quan đến việc diễn viên Hoàng Yến tố chồng cũ bạo hành, đấm vào mặt khiến xương mũi bị gãy gây xôn xao dư luận. Chiều nay, nữ diễn viên đã xuất hiện và chia sẻ về vấn đề này, đồng thời tiết lộ đoạn tin nhắn với người chồng CEO.

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