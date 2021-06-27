Chồng CEO 'xuống nước' xin lỗi, 'cô Xuyến' ẩn ý: 'Chăn đã có rận thì dù dát vàng hay dát kim cương cũng không thể đắp được'

Hậu trường 27/06/2021 14:11

Sau khi chồng cũ lên tiếng xin lỗi diễn viên Hoàng Yến vì hành động đấm vào mặt, "cô Xuyến" đã có bài đăng trên trang cá nhân vào sáng nay với nội dung đầy ẩn ý.

Những ngày gần đây, dư luận vẫn không ngừng xôn xao về vụ việc diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt đến mức chảy máu, gãy xương mũi. Sau nhiều ngày ồn ào và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, tối qua, chồng cũ Cao Thắng đã lên tiếng xin lỗi "cô Xuyến" vì hành động của mình. Trong livestream tối 26/6, CEO công ty mỹ phẩm gửi lời xin lỗi tới vợ cũ và cho biết bản thân sẵn sàng đối diện với pháp luật vì hành động này.

Hoang Yen 3
Cao Thắng livestream gửi lời xin lỗi tới Hoàng Yến - Ảnh chụp màn hình

Đến sáng nay, nữ diễn viên Về nhà đi con đã có bài đăng với tựa đề: "Chăn đã có rận thì dù dát vàng hay dát kim cương cũng không thể đắp được" khiến nhiều người chú ý. 

Cô Xuyến chia sẻ về lại một bài viết của một chuyên gia tâm lý tình cảm về tình trạng bạo lực gia đình để chị em phụ nữ cùng đọc và thông cảm, đồng thời cho biết bản thân đang rất đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn không ngừng khóc và chưa thể bình tâm lại khi nghĩ đến sự việc diễn ra trước đó. 

Hoang Yen 2
Bài đăng sáng nay của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Cô Xuyến viết: "Chăn đã có rận thì dù dát vàng hay dát kim cương cũng không thể đắp được. Cả đêm không ngủ vì nhức mắt, nhức mũi vì ức, vì đau. Đau thể xác một thì đau tim mười. Nước mắt chảy trên má một thì nước mắt trong tim gấp bội". 

Theo nữ diễn viên, bản thân có thể âm thầm nhờ lực lượng chức năng bảo vệ và đòi lại công bằng, không cần làm lớn chuyện. "Cô Xuyến" vẫn quyết định chia sẻ cho mọi người biết chuyện đau thương của mình vì Hoàng Yến cho rằng chắc chắn còn nhiều người phụ nữ trên đất nước này cũng đang chịu đau khổ như cô, thậm chí là kinh khủng hơn. 

Hoàng Yến bộc bạch: "Tôi không sợ xấu hình ảnh của mình, càng không sợ ai nghĩ xấu về mình, mà tôi chia sẻ chuyện của mình vì ước mong phụ nữ chúng ta sẽ không bị phải nhận đau đớn dù là thể xác hay tinh thần từ người đàn ông của mình một cách bạo ngược như tôi nữa".

Hoang Yen 1
CĐM động viên và an ủi cô Xuyến - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của Hoàng Yến, nhiều người đã để lại bình luận động viên nữ diễn viên và hy vọng cô sớm vượt qua. 

Hiện tại sau khi chồng cũ lên tiếng xin lỗi, sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay trong livestream tối hôm qua, bên cạnh việc hối hận và xin lỗi vì hành động phản cảm của mình, Cao Thắng vẫn tiếp tục tố diễn viên Hoàng Yến ngoại tình trong thời gian chung sống và phủ nhận việc cả hai đã có phán quyết ly hôn. Tuy nhiên nữ diễn viên vẫn chưa có thêm bất kỳ phản hồi nào về lời cáo buộc của người chồng cũ. 

Hoàng Yến tung tin nhắn của chồng cũ sau vụ hành hung, nội dung 'thủ đoạn, chiêu trò, hết giá trị rồi vứt bỏ' gây hoang mang dư luận

Hoàng Yến tung tin nhắn của chồng cũ sau vụ hành hung, nội dung 'thủ đoạn, chiêu trò, hết giá trị rồi vứt bỏ' gây hoang mang dư luận

Mới đây, vụ ồn ào liên quan đến việc diễn viên Hoàng Yến tố chồng cũ bạo hành, đấm vào mặt khiến xương mũi bị gãy gây xôn xao dư luận. Chiều nay, nữ diễn viên đã xuất hiện và chia sẻ về vấn đề này, đồng thời tiết lộ đoạn tin nhắn với người chồng CEO.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Yến Chồng cũ của Hoàng Yến cô xuyến trong phim Về nhà đi con

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36