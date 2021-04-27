Choáng ngợp trước thân hình siêu gợi cảm của 'bà mẹ 2 đôi' Sara Lưu

Sara Lưu - người vợ kém 13 tuổi của nhạc sĩ Dương Khắc Linh sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ, khiến cộng đồng mạng hết lời khen tặng.
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Sara Lưu tên thật là Lưu Ngọc Duyên, sinh năm 1993. Cô được khán giả biết đến và quan tâm đặc biệt khi xuất hiện trong chương trình truyền hình "Giai điệu chung đôi". Xuất thân trong gia đình có truyền thống âm nhạc, lại có điều kiện phát triển nghệ thuật thuận lợi, nhưng nữ ca sĩ chỉ được khán giả biết đến khi đạt Á quân Giai điệu chung đôi cùng bài Hit "Đừng như thói quen".
Mới đây, trong loạt hình ảnh được "bà mẹ hai con" đăng tải trên trang cá nhân, cô nàng không chỉ gây chú ý nhờ gương mặt khả ái, mà còn sở hữu phong cách thời trang nóng bỏng khó cưỡng.
Sara Lưu diện một bộ váy dài, hai dây lộ rõ phần xương quai xanh, phần dưới xẻ sâu đến táo bạo để khoe đôi chân dài miên man. Cô còn chia sẻ rằng đã từ lâu mình chưa được diện lại phong cách này: "Chuyến đi Phú Quốc vừa rồi tranh thủ chụp được bộ hình ưng quá! Lâu lắm rồi mới được mặc sexy một chút".
Không những sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cân đối, bà xã Dương Khắc Linh cũng tài năng không kém bởi cô từng theo học khoa thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Hội và có thời gian dài du học ở Hàn Quốc.
Nữ ca sĩ gặp gỡ và bắt đầu yêu nam nhạc sĩ Dương Khắc Linh khi cô là một thí sinh chương trình mà anh làm giám khảo. Sau thời gian tìm hiểu nhau, cả hai công khai chuyện tình cảm và chính thức "góp gạo thổi cơm chung" vào năm 2019.
Khoảng thời gian sau đó, đôi vợ chồng trẻ chào đón hai cậu con trai sinh đôi và đặt tên thân mật là Mickey và Jerry. cả hai đều rất bụ bẫm, đáng yêu và được thừa hưởng gen trội từ cả bố lẫn mẹ.
Hiện tại, vợ chồng Dương Khắc Linh – Sara Lưu vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Đây cũng là cặp vợ chồng được mọi người rất yêu mến và ngưỡng mộ trong showbiz Việt.