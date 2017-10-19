Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng

Cuộc tình chóng vánh của tỷ phú Hoàng Kiều với Ngọc Trinh khiến dư luận dậy sóng trong một thời gian dài và làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Không chỉ vì sự chênh lệch lớn về tuổi tác, ngoại hình, nhiều người còn cho rằng người đẹp chỉ đến với tình cũ vì mác tỷ phú, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt, từ sau mối tình với “Nữ hoàng nội y” tên tuổi của tỷ phú Hoàng Kiều được nhiều người biết đến hơn.