Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng

Có lẽ đến “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh cũng không thể ngờ sau chia tay mình tỷ phú Hoàng Kiều lại rơi vào tình trạng sa sút, tuột dốc không phanh đến thế.
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Cuộc tình chóng vánh của tỷ phú Hoàng Kiều với Ngọc Trinh khiến dư luận dậy sóng trong một thời gian dài và làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Không chỉ vì sự chênh lệch lớn về tuổi tác, ngoại hình, nhiều người còn cho rằng người đẹp chỉ đến với tình cũ vì mác tỷ phú, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt, từ sau mối tình với “Nữ hoàng nội y” tên tuổi của tỷ phú Hoàng Kiều được nhiều người biết đến hơn.
Hoàng Kiều là tỷ phú gốc Việt nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tình cũ của diễn viên Vòng eo 56 kinh doanh chính trong lĩnh vực dược phẩm. Ngoài ra, ông còn thành lập hãng sản xuất rượu tại Mỹ.
Tuy nhiên, có vẻ từ khi chia tay bạn gái, công việc làm ăn của tỷ phú Hoàng Kiều đã tuột dốc kinh hoàng. Mới đây, trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ 2017, vị tỷ phú này đã tụt đến 64 bậc trên bảng xếp hạng.
Trong khi tình cũ gặp khó khăn, “Nữ hoàng nội y” lại có cuộc sống vô cùng vui vẻ và hưởng thụ.