Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng

Hậu trường 19/10/2017 12:03

Có lẽ đến “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh cũng không thể ngờ sau chia tay mình tỷ phú Hoàng Kiều lại rơi vào tình trạng sa sút, tuột dốc không phanh đến thế.

Cuộc tình chóng vánh của tỷ phú Hoàng Kiều với Ngọc Trinh khiến dư luận dậy sóng trong một thời gian dài và làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Không chỉ vì sự chênh lệch lớn về tuổi tác, ngoại hình, nhiều người còn cho rằng người đẹp chỉ đến với tình cũ vì mác tỷ phú, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt, từ sau mối tình với “Nữ hoàng nội y” tên tuổi của tỷ phú Hoàng Kiều được nhiều người biết đến hơn.

Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng - Ảnh 1
Ngọc Trinh - Hoàng Kiều hạnh phúc thuở còn yêu nhau - Ảnh: Internet

Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng - Ảnh 2
Thậm chí "Nữ hoàng nội y" còn sang Mỹ ra mắt gia đình bạn trai tỷ phú - Ảnh: Internet

Hoàng Kiều là tỷ phú gốc Việt nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tình cũ của diễn viên Vòng eo 56 kinh doanh chính trong lĩnh vực dược phẩm. Ngoài ra, ông còn thành lập hãng sản xuất rượu tại Mỹ.

Tuy nhiên, có vẻ từ khi chia tay bạn gái, công việc làm ăn của tỷ phú Hoàng Kiều đã tuột dốc kinh hoàng. Mới đây, trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ 2017, vị tỷ phú này đã tụt đến 64 bậc trên bảng xếp hạng.

Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng - Ảnh 3
Hoàng Kiều sở hữu khối tài sản "khủng" và lọt vào top 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ - Ảnh: Blogtamsu

Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng - Ảnh 4
Khối tài sản của tình cũ Ngọc Trinh từ khi lọt bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ - Ảnh: Internet 

Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng - Ảnh 5
Theo Thể Thao Và Xã Hội, Forbes định giá tài sản của Hoàng Kiều ở mức 2,9 tỷ USD, giảm 200 triệu USD so với năm 2016. Ông đã tụt xuống vị trí thứ 278, rớt đến 64 bậc - Ảnh: Internet

Trong khi tình cũ gặp khó khăn, “Nữ hoàng nội y” lại có cuộc sống vô cùng vui vẻ và hưởng thụ.

Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng - Ảnh 6
Trong khi tình cũ đang tuột dốc không phanh, Ngọc Trinh vẫn tận hưởng cuộc sống sung sướng, vui vẻ - Ảnh: Internet

Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng - Ảnh 7
Chia tay bạn trai tỷ phú chưa được bao lâu, "Nữ hoàng nội y" đã tậu ngay cho mình chiếc xế sang có giá hơn 10 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng - Ảnh 8
Ngoài ra, cô nàng cũng vui vẻ mua sắm - Ảnh: Internet

Chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tuột dốc thê thảm, xem khối tài sản còn lại mà choáng - Ảnh 9
Nữ diễn viên Vòng eo 56 còn đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới mỗi khi rảnh rỗi - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   ngọc trinh hoàng kiều nữ hoàng nội y

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