Chia tay không 'êm thấm', Uyên Tô thẳng thừng bóc phốt Anh Đức rùm beng cõi mạng, nhưng vẫn cương quyết giữ lại điều này

Mặc dù hậu chia tay Anh Đức, Uyên Tô liên tục bóc phốt bạn trai cũ nhiều bí mật động trời, song cô nàng vẫn giữ lại điều này khiến dư luận không khỏi bất ngờ.
- Trước khi tố Anh Đức cạn tình, "quỵt tiền", Uyên Tô đã từng khen nam diễn viên hết lời
- Bạn gái cũ Anh Đức tiếp tục ẩn ý nam diễn viên dùng 'chất cấm', tiết lộ lý do yêu cầu rời khỏi nhà để thoải mái 'chơi'
Mới đây, sau khi chia tay với Anh Đức, Uyên Tô liên tục đăng đàn bức xúc, đồng thời bóc liên hoàn phốt về bạn trai cũ. Từ việc đòi tiền nuôi mèo, đến ẩn ý dùng chất cấm trong thời gian quen nhau... đã khiến dư luận vô cùng hoang mang, liên tục bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn MXH.
Mặc dù không ngần ngại tố bạn trai cũ đủ chuyện "trên trời dưới đất", song Uyên Tô vẫn giữ lại kỷ niệm tình yêu của cả hai trên trang cá nhân Instagram. Cụ thể, một số bức ảnh tình tứ kỷ niệm yêu nhau hay hình ảnh "má kề má" đón sinh nhật gần đây nhất cũng được cô giữ lại trên MXH.
Trong khi đó, về phía Anh Đức, nam diễn viên đã xóa sạch sành sanh, "phủi sạch" quan hệ với bạn gái cũ. Thậm chí mới đây, "bạn thân Trấn Thành" còn không ngại đăng ảnh thả dáng u sầu kèm dòng trạng thái thông báo "độc thân".
Không hề chia tay êm thấm, Uyên Tô không ngại tố bạn trai cũ nhiều ồn ào gây sốc, tuy nhiên, đến hiện tại Anh Đức vẫn chưa có động thái đáp trả khiến dân tình không khỏi xôn xao, bàn tán.