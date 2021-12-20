Chia tay không 'êm thấm', Uyên Tô thẳng thừng bóc phốt Anh Đức rùm beng cõi mạng, nhưng vẫn cương quyết giữ lại điều này

Mặc dù hậu chia tay Anh Đức, Uyên Tô liên tục bóc phốt bạn trai cũ nhiều bí mật động trời, song cô nàng vẫn giữ lại điều này khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Mới đây, sau khi chia tay với Anh Đức, Uyên Tô liên tục đăng đàn bức xúc, đồng thời bóc liên hoàn phốt về bạn trai cũ. Từ việc đòi tiền nuôi mèo, đến ẩn ý dùng chất cấm trong thời gian quen nhau... đã khiến dư luận vô cùng hoang mang, liên tục bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn MXH.

Bài đăng bóc phốt Anh Đức chỉ 'tồn tại' vài tiếng đồng hồ trên trang cá nhân của Uyên Tô - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không ngần ngại tố bạn trai cũ đủ chuyện "trên trời dưới đất", song Uyên Tô vẫn giữ lại kỷ niệm tình yêu của cả hai trên trang cá nhân Instagram. Cụ thể, một số bức ảnh tình tứ kỷ niệm yêu nhau hay hình ảnh "má kề má" đón sinh nhật gần đây nhất cũng được cô giữ lại trên MXH.

Nam diễn viên tuyên bố bản thân vẫn độc thân - Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, về phía Anh Đức, nam diễn viên đã xóa sạch sành sanh, "phủi sạch" quan hệ với bạn gái cũ. Thậm chí mới đây, "bạn thân Trấn Thành" còn không ngại đăng ảnh thả dáng u sầu kèm dòng trạng thái thông báo "độc thân".

Bạn gái cũ Anh Đức vẫn giữ lại những bức ảnh tình tứ của cả hai trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Không hề chia tay êm thấm, Uyên Tô không ngại tố bạn trai cũ nhiều ồn ào gây sốc, tuy nhiên, đến hiện tại Anh Đức vẫn chưa có động thái đáp trả khiến dân tình không khỏi xôn xao, bàn tán.

Anh Đức chính thức có động thái đầu tiên sau 'liên hoàn phốt', liệu có phải đã ngầm thừa nhận mọi tố cáo từ bạn gái? Giữa “liên hoàn phốt” từ bạn gái cũ, diễn viên Anh Đức mới đây đã chính thức có động thái đầu tiên. Hành động của nam diễn viên khiến CĐM không khỏi thắc mắc, liệu anh chàng có đang “ngầm” thừa nhận mọi “phốt” từ bạn gái cũ là đúng?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-tay-khong-em-tham-uyen-to-thang-thung-boc-phot-anh-duc-rum-beng-coi-mang-nhung-van-cuong-quyet-giu-lai-dieu-nay-442337.html