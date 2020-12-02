Chi Pu và Ngọc Trinh diện bikini đọ sắc trên bãi biển, thi nhau khoe dáng với ván trượt 250 triệu

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh bất ngờ gây chú ý khi tung loạt ảnh diện bikini đọ sắc cùng Chi Pu trong chuyến du lịch biển. Bên cạnh đó, “nữ hoàng nội y” không quên chia sẻ: “Sau 2 tháng hẹn hò cuối cùng 2 chị em cũng đã chụp cùng em ván chanh sả này”.

Được biết, Chi Pu và Ngọc Trinh đang có chuyến du lịch lại Phú Quốc. Theo đó, cả hai không quên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.