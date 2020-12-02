Chi Pu và Ngọc Trinh diện bikini đọ sắc trên bãi biển, thi nhau khoe dáng với ván trượt 250 triệu

Hiếm hoi đọ dáng trong cùng một khung hình, Chi Pu và Ngọc Trinh khiến người hâm mộ bấn loạn vì nhan sắc “kẻ tám lạng, người nửa cân”.
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Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh bất ngờ gây chú ý khi tung loạt ảnh diện bikini đọ sắc cùng Chi Pu trong chuyến du lịch biển. Bên cạnh đó, “nữ hoàng nội y” không quên chia sẻ: “Sau 2 tháng hẹn hò cuối cùng 2 chị em cũng đã chụp cùng em ván chanh sả này”.
Được biết, Chi Pu và Ngọc Trinh đang có chuyến du lịch lại Phú Quốc. Theo đó, cả hai không quên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.
Xuất hiện cạnh “nữ hoàng nội y” trong cùng một khung hình, Chi Pu không hề tỏ ra kém cạnh về cả thần thái lẫn sắc vóc. Cùng diện bikini màu đen, đeo phụ kiện hàng hiệu, Ngọc Trinh và Chi Pu “đốt mắt” khán giả với body cực phẩm. Cả hai liên tục tạo dáng phô diễn đường cong cơ thể với chiếc ván trượt có giá lên đến 250 triệu.
Trước đó, “nữ hoàng nội y” đã không tiếc tiền gửi tặng Chi Pu 100 triệu khi đàn em bày tỏ mong muốn mua chiếc ván trượt giá “trên trời” này nhân dịp sinh nhật.
Ngay khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ và nhận về hơn 130 nghìn lượt thích. Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Ngọc Trinh và Chi Pu: “Mỗi lần cô bé đăng hình mới là chao đảo cộng đồng à, quá đẹp”, “Đẹp quá đi thôi”, “Xinh ngất ngây”, “Đẹp không tả được lời nào luôn”, “Rụng tim hết rồi”, “Đẹp xuất sắc 2 cô gái ơi”…