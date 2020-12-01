Diện bikini cắt xẻ táo bạo tạo dáng trong phòng tắm, Ngọc Trinh ‘đốt mắt’ dân tình với vòng 3 gần cả mét

Hậu trường 01/12/2020 17:43

Loạt hình ảnh mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khiến cư dân mạng “ngượng chín mặt” vì quá nóng bỏng.

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân sexy bậc nhất Vbiz, Ngọc Trinh liên tục chiêu đãi khán giả những bộ ảnh táo bạo trên mạng xã hội. Theo đó, người đẹp Trà Vinh luôn biết cách tận dụng lợi thế về hình thể để thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không chỉ sở hữu vòng eo “con kiến” trứ danh, “nữ hoàng nội y” còn gây ấn tượng với vòng 3 đồ sộ.

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Với body chuẩn đến từng centimet, Ngọc Trinh luôn tự tin diện bikini khoe dáng thon gọn – Ảnh: IG

Mới đây, người mẫu Ngọc Trinh lại tiếp tục “đốt mắt” người nhìn với loạt ảnh diện nội y táo bạo trên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: “Vừa tới em ý đã lôi mình ra chụp liền mấy phát ăn ngay”.

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Hình ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo được 'nữ hoàng nội y' chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: IG

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Cách tạo dáng đầy gợi cảm của Ngọc Trinh - Ảnh: IG

Qua hình ảnh chia sẻ, gà cưng “Vũ Khắc Tiệp” diện bikini màu cam rực rỡ, cắt xẻ táo bạo khoe 3 vòng gợi cảm, tạo dáng trong phòng tắm. Dù chỉ là một giây phút ngẫu hứng cùng người bạn nhưng người hâm mộ cũng đủ bấn loạn trước nhan sắc của Ngọc Trinh.

Dưới bài đăng, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa, trầm trồ trước sắc vóc của “người đẹp vòng eo 56”: “Đỉnh quá chị ơi”, “Nhìn kiểu gì cũng xuất sắc hết”, “Đẹp gì mà mê người, không một góc chết luôn á”, “Xịn sò quá chị mình ơi”, “Dáng nuột thế em”, “Body hoàn hảo quá, nhìn muốn xỉu”, “Ai làm lại chị”, “Đẹp quá trời chị ơi. Mê xỉu lên xỉu xuống”, “Rất xinh nha”…

Từ khóa:   nữ hoàng nội y Vũ Khắc Tiệp người mẫu Ngọc Trinh

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