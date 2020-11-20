Bạn thân Ngọc Trinh diện bikini ren táo bạo khoe dáng nóng bỏng nhưng dân tình chỉ mải dán mắt vào bộ phận này

Khoảnh khắc diện bikini gợi cảm của “Yêu nữ hàng hiệu” Trà Ngọc Hằng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Mới đây, bạn thân Ngọc Trinh – nữ ca sĩ Trà Ngọc Hằng gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc diện bikini gợi cảm trên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Good morning”.

Bà mẹ 1 con khoe body S-line ‘đốt mắt’ người nhìn - Ảnh : FB

Cô nàng không ngại tạo dáng táo bạo để phô diễn hình thể - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Trà Ngọc Hằng kết hợp bikini 2 mảnh với áo lưới xuyên thấu khoe vóc dáng thon gọn cùng 3 vòng chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, đôi gò bồng đảo căng đầy của cô nàng mới là điều khiến dân mạng chú ý. Ở tuổi 30 và đã trải qua một lần sinh nở, cô nàng vẫn khiến hội chị em “đỏ mắt” ghen tỵ trước nhan sắc cực phẩm.

Vóc dáng thon gọn cùng 3 vòng cực chuẩn của cô nàng khiến nhiều chị em thầm ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Nổi tiếng với hình ảnh sexy, Trà Ngọc Hằng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm lên mạng xã hội – Ảnh: FB

Nhiều khán giả quen gọi cô với cái tên ‘Yêu nữ hàng hiệu’ vì người đẹp thường xuyên dự sự kiện với cả cây hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Trà Ngọc Hằng: “Đẹp quá đi”, “Ngày càng xinh đó mẹ Hằng ơi”, “Dáng chuẩn thế nhỉ”, “Đẹp nhức nách luôn đó bà”, “Sexy chết tôi rồi”, “Nay hot quá chị ơi”, “Quá xinh và trẻ đẹp”…

Rời xa hào quang showbiz, Trà Ngọc Hằng chuyển hướng sang kinh doanh và dành thời gian chăm sóc con gái nhỏ. Dù là mẹ đơn thân nhưng người đẹp khẳng định bản thân có kinh tế vững vàng và đủ điều kiện để nuôi dạy con trong môi trường tốt nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-than-ngoc-trinh-dien-bikini-ren-tao-bao-khoe-dang-nong-bong-nhung-dan-tinh-chi-mai-dan-mat-vao-bo-phan-nay-387545.html