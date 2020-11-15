‘Ngượng chín mặt’ cảnh Ngọc Trinh diện bikini cắt xẻ táo bạo tạo dáng trước gương nhưng dân tình chỉ chú ý đến chi tiết này

Hậu trường 15/11/2020 10:33

Khoảnh khắc mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên mạng xã hội đang nhận được sự chú ý của nhiều khán giả.

Từ khi bước chân vào làng giải trí, Ngọc Trinh theo đuổi hình tượng sexy, gợi cảm và được mệnh danh là “nữ hoàng nội y” của Vbiz. Không ít lần người đẹp Trà Vinh gây tranh cãi khi phô diễn hình thể trong những bộ trang phục “mặc như không”.

ngoc trinh 1
Hình ảnh gợi cảm quen thuộc của nữ người mẫu - Ảnh: FB

Thế nhưng, khoảng 1 năm trở lại đây, cô nàng bắt đầu phát triển việc kinh doanh và thường xuyên xuất hiện với những bộ suit “kín cổng cao tường” đầy thanh lịch khiến nhiều người ngỡ ngàng.

ngoc trinh 2
Ngọc Trinh gây ấn tượng với hình ảnh trưởng thành, thanh lịch - Ảnh: FB

Sau một thời gian kín đáo chán chê, Ngọc Trinh bất ngờ trở lại với hình ảnh sexy thường thấy. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, “nữ hoàng nội y” vừa khoe khoảnh khắc diện bikini cắt xẻ táo bạo chỉ đủ để che những phần nhạy cảm.

ngoc trinh 3
Khoảnh khắc mới nhất của Ngọc Trinh khiến dân tình 'ngượng chín mặt' - Ảnh: IG

Ngay lập tức, “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Dẫu vậy, điều khiến dân mạng chú ý là vòng eo 56 của Ngọc Trinh dường như đã biến mất. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng thiết kế của bộ bikini này không hề “nịnh” dáng. Chính điều này đã khiến vòng eo của cô trông to hơn bình thường.

Trước đó, cứ mỗi lần Ngọc Trinh diện bikini hay nội y là công chúng lại đứng ngồi không yên vì vòng eo “con kiến” của cô. Có lẽ, “nữ hoàng nội y” nên chú ý hơn trong cách lựa chọn trang phục để khoe trọn đường cong bốc lửa của cơ thể.

Soi mặt mộc dàn hoa hậu đình đám: Người đẹp như tiên nữ, kẻ hốc hác đầy nếp nhăn

Soi mặt mộc dàn hoa hậu đình đám: Người đẹp như tiên nữ, kẻ hốc hác đầy nếp nhăn

Đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi nhan sắc uy tín nhưng không phải người đẹp nào cũng sở hữu mặt mộc mê người.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ hoàng nội y người mẫu Ngọc Trinh body sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026