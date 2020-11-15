‘Ngượng chín mặt’ cảnh Ngọc Trinh diện bikini cắt xẻ táo bạo tạo dáng trước gương nhưng dân tình chỉ chú ý đến chi tiết này

Khoảnh khắc mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên mạng xã hội đang nhận được sự chú ý của nhiều khán giả.

Từ khi bước chân vào làng giải trí, Ngọc Trinh theo đuổi hình tượng sexy, gợi cảm và được mệnh danh là “nữ hoàng nội y” của Vbiz. Không ít lần người đẹp Trà Vinh gây tranh cãi khi phô diễn hình thể trong những bộ trang phục “mặc như không”.

Hình ảnh gợi cảm quen thuộc của nữ người mẫu - Ảnh: FB

Thế nhưng, khoảng 1 năm trở lại đây, cô nàng bắt đầu phát triển việc kinh doanh và thường xuyên xuất hiện với những bộ suit “kín cổng cao tường” đầy thanh lịch khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngọc Trinh gây ấn tượng với hình ảnh trưởng thành, thanh lịch - Ảnh: FB

Sau một thời gian kín đáo chán chê, Ngọc Trinh bất ngờ trở lại với hình ảnh sexy thường thấy. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, “nữ hoàng nội y” vừa khoe khoảnh khắc diện bikini cắt xẻ táo bạo chỉ đủ để che những phần nhạy cảm.

Khoảnh khắc mới nhất của Ngọc Trinh khiến dân tình 'ngượng chín mặt' - Ảnh: IG

Ngay lập tức, “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Dẫu vậy, điều khiến dân mạng chú ý là vòng eo 56 của Ngọc Trinh dường như đã biến mất. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng thiết kế của bộ bikini này không hề “nịnh” dáng. Chính điều này đã khiến vòng eo của cô trông to hơn bình thường.

Trước đó, cứ mỗi lần Ngọc Trinh diện bikini hay nội y là công chúng lại đứng ngồi không yên vì vòng eo “con kiến” của cô. Có lẽ, “nữ hoàng nội y” nên chú ý hơn trong cách lựa chọn trang phục để khoe trọn đường cong bốc lửa của cơ thể.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguong-chin-mat-canh-ngoc-trinh-dien-bikini-cat-xe-tao-bao-tao-dang-truoc-guong-nhung-dan-tinh-chi-chu-y-den-chi-tiet-nay-386896.html