U50 Phi Nhung đăng ảnh mướt mồ hôi trong phòng tập gym, nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ

Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Phi Nhung trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của khán giả và nhận về nhiều lời khen nhan sắc.

Cách đây ít giờ, Phi Nhung hào hứng chia sẻ khoảnh khắc trong phòng tập gym lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Mệt là có đó nha”.



Nữ ca sĩ Phi Nhung khoe dáng thon gọn trong phòng tập - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, nữ ca sĩ diện trang phục thể thao đơn giản, năng động khoe dáng thon gọn. Ở tuổi 48, giọng ca “Chiều lên bản thượng” vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da mịn màng không tì vết và nhan sắc lão hóa ngược. Để giữ được vẻ ngoài trẻ trung như hiện tại, Phi Nhung rất chăm chỉ luyện tập thể thao.

Dưới bài đăng, khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Phi Nhung: “Sao chị cứ trẻ quài vầy nè”, “Ôi, chị đẹp quá”, “Mệt nhưng đẹp cứ phấn đấu thôi, chúc em ngày càng đẹp thêm”, “Chị hai trẻ đẹp quá”, “Tươi không cần tưới luôn á”, “Hai mệt mà vẫn xinh”, “Cô Nhung xinh xắn đẹp nè”, “Đẹp tươi trẻ mãi cũng là có thật đó nha, nụ cười toả nắng”…

Trước đó, Phi Nhung còn khiến người hâm mộ bấn loạn khi tung hình ảnh xinh đẹp trong chuyến lưu diễn tại Pleiku. Theo đó, cô nàng diện trang phục suit đầy cá tính, khoe chân dài miên man cùng nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ.

Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của Phi Nhung - Ảnh: FB

Hiện tại, Phi Nhung đang sống ở TP. Hồ Chí Minh và chưa thể về Mỹ thăm con gái do tình hình dịch bệnh Covid-19. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên bày tỏ sự lo lắng cho con gái đang làm y tá tại Mỹ. Nhiều người hâm mộ cũng hy vọng cô sớm được đoàn tụ với gia đình.

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