Tóc Tiên diện bikini nhỏ xíu khoe body S-line chuẩn chỉnh, ‘đốt mắt’ người nhìn với đôi gò bồng đảo căng đầy

Hậu trường 26/11/2020 16:11

Loạt khoảnh khắc diện bikini nóng bỏng của nữ ca sĩ Tóc Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hơn 17 nghìn lượt thích.

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu vóc dáng đáng gờm nhất nhì Vbiz, Tóc Tiên dễ dàng cân mọi thể loại trang phục. Khoảng thời gian gần đây, dù ở trên sân khấu hay ngoài đời, nữ ca sĩ đều tích cực lựa chọn những trang phục sexy để khoe khéo thân hình thon gọn đáng mơ ước.

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Vòng eo đáng ngưỡng mộ của Tóc Tiên - Ảnh: IG

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Tóc Tiên tiếp tục khiến fan bấn loạn khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm kèm dòng trạng thái: “Hoàng hôn buông xuống nhà Tiên. Hoàng hôn Tiên thấy biêng biêng trong lòng. P/s: 10 điểm cho 1 pha sáng tạo nhảm nhí đến từ Tiên”.

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Tóc Tiên khoe vòng 1 căng đầy và vòng eo 0% mỡ thừa mà cô nàng gọi là ‘eo con người chứ không phải eo con kiến’ – Ảnh: FB 

Qua hình ảnh đăng tải, bà xã Hoàng Touliver diện bikini 2 mảnh nhỏ xíu khoe 3 vòng chuẩn không tì vết. Khoảnh khắc này của Tóc Tiên nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng. Được biết, để giữ được thân hình hoàn hảo như hiện tại, giọng ca “Ngày mai” có chế độ luyện tập chăm chỉ và ăn uống vô cùng điều độ.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ rần rần thích thú, liên tục dành lời khen ngợi cho body ngày càng nuột nà của nữ ca sĩ: “Xuất sắc chị ơi”, “Body nhìn phát ngất”, “Chị tôi ngày càng nuột”, “Nhìn chịu không nổi luôn chế ơi”, “Chị Tiên đẹp quá, body thấy mà mê”, “Dáng quá đẹp luôn”, “Thiên thần là có thật”, “Ngưỡng mộ quá đi em”…

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Từ khóa:   ca sĩ Tóc Tiên Tóc Tiên bikini bà xã Hoàng Touliver

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