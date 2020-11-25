Thúy Diễm đăng ảnh bikini khoe dáng nóng bỏng nhưng gây chú ý nhất lại là bình luận của Lương Thế Thành

Hậu trường 25/11/2020 15:44

Loạt khoảnh khắc gợi cảm của nữ diễn viên Thúy Diễm trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, bà xã Lương Thế Thành – nữ diễn viên Thúy Diễm ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô nàng cũng không ngần ngại công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên gợi cảm hơn. Sau khi “nâng cấp” vòng 1, Thúy Diễm thường xuyên chiêu đãi khán giả những bộ váy áo khoe đôi gò bồng đảo căng tràn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Lương Thế Thành tiếp tục “đốt mắt” khán giả với loạt ảnh diện bikini quyến rũ. Đặc biệt, người đẹp còn gây chú ý khi gửi lời nhắn nhủ đến ông xã: “Thèm đi biển! Up hình áo tắm mà không hở lắm cho chồng có thiện cảm dắt đi biển chơi nữa nhen chồng”.

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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bà mẹ 1 con - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Thúy Diễm chọn mẫu bikini 1 mảnh khá kín đáo nhưng vẫn tôn được lợi thế vóc dáng. Ở tuổi 34 và đã trải qua 1 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người ghen tỵ vì body quá nuột nà.

Dù bà xã mè nheo đòi đi biển nhưng Lương Thế Thành lại khiến khán giả bật cười khi tuyên bố: “Muốn đi thì Tết rồi đi, chứ giờ bận rồi”. Một người bạn chung của cả hai cũng để lại bình luận trêu chọc Thúy Diễm: “Nói câu như tát ca nước mưa vô mặt”.

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Câu trả lời của Lương Thế Thành khiến khán giả thích thú - Ảnh: FB
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Fan dành lời khen cho nhan sắc của Thúy Diễm - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen nhan sắc cho Thúy Diễm: “Đẹp hú hồn nha Diễm”, “Đẹp dữ dằn luôn chị ơi”, “Đẹp lắm mẹ Bảo Bảo”, “Hot quá, bỏng hết mắt nha nàng”, “Nhìn chỗ đứng đẹp mà người còn quyến rũ nữa nha”, “Không cần hở vẫn đẹp mà, đâu phải hở mới đẹp đâu”, “Chuẩn gái một con trông mòn con mắt là đây chứ đâu”…

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