Diva Hồng Nhung tung ảnh diện bikini bé xíu, body mẹ hai con ở tuổi 50 gây choáng

Hậu trường 25/11/2020 16:40

Hậu ly hôn, diva Hồng Nhung dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và chăm sóc các con. Cô thường xuyên đưa hai bé Tôm và Tép đi chơi nhiều nơi.

Sau khi hôn nhân với chồng Tây đổ vỡ, cuộc sống của diva Hồng Nhung bên hai con song sinh được quan tâm nhiều hơn. Thay vì u buồn, than vãn về cuộc sống, nữ ca sĩ lại cho thấy mình là một người phụ nữ bản lĩnh, không gì có thể khiến bản thân gục ngã.

Bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, Hồng Nhung yêu thương bản thân nhiều hơn. Cô thường chia sẻ hình ảnh đưa hai nhóc tỳ đi chơi, du lịch nhiều nơi. "Cô Bống" cũng dành nhiều tâm huyết chạy show, tìm niềm vui bên đam mê ca hát.

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Ca sĩ Hồng Nhung trẻ đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh: FB

Mới đây, Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Cô khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi diện bikini 2 mảnh khoe body gợi cảm trước ống kính. Ở tuổi 50, nhan sắc và vóc dáng của bà mẹ hai con vẫn trẻ trung hơn so với nhiều chị em cùng lứa.

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Dù cố ý dùng tóc che mặt, nhưng mọi người dễ dàng nhận ra diva Hồng Nhung trong bức ảnh này - Ảnh: FB

Trong trang phục áo tắm nổi bật, diva Hồng Nhung khoe được ưu điểm hình thể với vòng eo thon gọn, vòng 1 căng đầy. Để có được vóc dáng hiện tại, "Cô Bống" áp dụng chế độ dinh dưỡng cân đối. Đặc biệt, Hồng Nhung còn là một bậc thầy yoga.

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Hai nhóc tỳ nhà Hồng Nhung ngày càng cao lớn và biết quan tâm đến mẹ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, bà mẹ hai con nhận được vô số lời khen từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Một fan khen nức nở: "Thật ngưỡng mộ, Bống mãi trẻ đẹp thần thái sang chảnh. Bống như là sống ở vương quốc trẻ mãi không già".

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