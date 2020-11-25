Khoe niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật, Hà Hồ lộ sắc vóc thật sau thời gian ở cữ chăm con

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vỡ òa hạnh phúc vì được bạn bè, đồng nghiệp và người thân tổ chức buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, ấm cúng tại nhà riêng.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ về buổi tiệc sinh nhật tại nhà riêng. "Nữ hoàng giải trí" vô cùng ngạc nhiên vì cô không hề được báo trước bất kỳ điều gì. Được biết, nhân lúc Hà Hồ cho hai nhóc tỳ ngủ, gia đình nữ ca sĩ phối hợp với hội bạn thân như Châu Đăng Khoa, Lý Quí Khánh, Khả Như, Nguyễn Hồng Thuận... và ekip đã vào nhà và bí mật trang trí mọi thứ hoành tráng.

Hà Hồ có một buổi tiệc sinh nhật vô cùng đặc biệt bên bạn bè và người thân - Ảnh: FB Nữ ca sĩ rạng rỡ chụp ảnh cùng ba mẹ - Ảnh: FB Bà mẹ bỉm sữa chia sẻ: "Cả ngày ở nhà chăm con vậy mà nguyên hội lẻn vào trang trí náo loạn dưới nhà lúc nào mà không biết... hay thiệt. Cảm ơn bạn, các em, các tình yêu cho mình thấy 'bà đẻ' cũng hông bị lãng quên. Sinh nhật tuổi mới vui nhé Hà ơi".

Hồ Ngọc Hà không có dấu hiệu tăng cân khi chụp ảnh cùng người thân, bạn bè - Ảnh: FB Vì không được báo trước nên ca sĩ Hồ Ngọc Hà chưa kịp chuẩn bị gì. Trong ảnh, cô diện đầm rộng đơn giản và đánh son "sương sương". Tuy nhiên, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" vẫn thoải mái tạo dáng chụp ảnh cùng bạn bè thân.

Cô không ngại chụp ảnh toàn thân, để lộ vóc dáng sau sinh - Ảnh: FB Tuy sinh con chưa đầy 1 tháng, nhưng Hồ Ngọc Hà đã được ngợi khen hết lời vì nhan sắc rạng ngời, tươi tắn. Diện váy rộng che eo, nhưng phần cánh tay và vai của bà mẹ ba con vẫn rất mảnh mai. Đặc biệt, khác với hình ảnh thường thấy của nhiều mẹ bỉm sữa, Hồ Ngọc Hà lại không hề để bản thân xuề xòa hay đầu tóc rối bù vì chăm con. Ngược lại, cô vẫn vô cùng xinh đẹp và thần thái đúng chuẩn "nữ hoàng giải trí".

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