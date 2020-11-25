Cuối cùng Hồ Ngọc Hà đã chịu công khai gương mặt cặp song sinh, nhìn biểu cảm Subeo mà 'tan chảy'

Hậu trường 25/11/2020 11:24

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà nhận được rất nhiều lời chúc hạnh phúc từ mọi người khi khoe ảnh gia đình 5 thành viên và công khai diện mạo cặp song sinh.

Đầu tháng 11 vừa qua, ca sĩ Hồ Ngọc Hà hạ sinh thai đôi 1 trai 1 gái cho Kim Lý. Trong thời gian ở cữ, bà mẹ bỉm sữa thi thoảng vẫn đăng ảnh hai nhóc tỳ lên trang cá nhân. Nhưng đến nay, "nữ hoàng giải trí" vẫn chưa chính thức công khai diện mạo hai thiên thần nhỏ.

Tuy nhiên, ít phút trước, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh gia đình 5 người. Cô và ông xã Kim Lý bế cặp song sinh, bé Subeo ngồi ở giữa nở nụ cười hạnh phúc.

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Hà Hồ gây bão mạng khi công khai khoảnh khắc cả gia đình bên nhau - Ảnh: FB

Dường như nữ ca sĩ đã cân nhắc rất kỹ khi chọn tung ảnh gia đình vào dịp sinh nhật tuổi 36. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Hồ công khai gương mặt cặp song sinh sau gần một tháng chào đời.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Một ngày thật đẹp, một tuổi mới thật tràn đầy giữa một năm đầy biến động. Xin được cảm ơn những lời chúc từ mọi người dành cho Hà, từ hạnh phúc của riêng mình cho đến ngày sinh nhật hôm nay. Gia đình nhỏ xin chào các cô chú ạ”.

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Trước đó, gia đình 5 người nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng hội ngộ trong cùng một khung hình - Ảnh: Internet

Trong ảnh, cả gia đình diện đồ đồng điệu với tông trắng chủ đạo. Dù sinh con chưa lâu, nhưng Hà Hồ đã nhanh chóng lấy lại sắc vóc "chuẩn không cần chỉnh". Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Kim Lý và Hà Hồ chứng minh cho niềm hạnh phúc của cặp đôi hiện tại. Cậu nhóc Subeo được khen hết lời vì ngày càng cao lớn, ra dáng anh cả chững chạc.

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Sao Việt đồng loạt gửi lời chúc đến cặp đôi nghệ sĩ - Ảnh: FB

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bức ảnh 5 thành viên trong gia đình Hà Hồ thu hút gần 50 ngàn lượt like và vô số bình luận. Hầu hết mọi người dành lời chúc tốt đẹp cho tổ ấm nhỏ của nữ ca sĩ.

Khoe niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật, Hà Hồ lộ sắc vóc thật sau thời gian ở cữ chăm con

Khoe niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật, Hà Hồ lộ sắc vóc thật sau thời gian ở cữ chăm con

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vỡ òa hạnh phúc vì được bạn bè, đồng nghiệp và người thân tổ chức buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, ấm cúng tại nhà riêng.

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