Bảo Thanh báo tin quan trọng về em bé trong bụng, lộ nhan sắc thật khi vòng 2 to 'vượt mặt'

Diễn viên Bảo Thanh nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ khi công khai giới tính em bé trong bụng.

Đầu năm 2020, diễn viên Bảo Thanh thông báo tạm ngưng đóng phim một thời gian. Sau những thành công rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên "Về nhà đi con" muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, chăm sóc chồng con.

Tháng 9/2020, Bảo Thanh vui mừng báo tin đang mang thai con thứ 2. Cô nàng cho biết, em bé xuất hiện theo đúng kế hoạch của hai vợ chồng. Dù đang trong thời gian nghỉ dưỡng thai, nhưng cô nàng vẫn chăm đăng ảnh và cập nhật tình hình thai nghén với người hâm mộ.

Bảo Thanh đang mang thai con thứ 2. Trước đó, cô và chồng có chung một cậu con trai 9 tuổi - Ảnh: Internet

Mới đây, diễn viên Bảo Thanh vừa chia sẻ bức ảnh chụp cùng đàn em Bảo Hân. Cô còn đăng kèm dòng chia sẻ ẩn ý tiết lộ giới tính con thứ 2: "Trong bức ảnh này có 1 tomboy loi choi và “hai nàng công chúa” nha nha nha. Happy". Diễn viên Bảo Hân có biệt danh "tomboy loi choi" sau bộ phim "Về nhà đi con". Bởi vậy, mọi người đoán rằng Bảo Thanh đang mang thai con gái. Vậy là sắp tới đây, gia đình của nữ diễn viên sẽ "đủ nếp đủ tẻ".

Bụng bầu nhô cao, nữ diễn viên vẫn được khen hết lời vì nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời - Ảnh: FB

Bài viết của Bảo Thanh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người gửi lời chúc mừng đến gia đình nghệ sĩ. Trang Trần bày tỏ: "Chúc mừng gia đình nè". Nghệ sĩ Trung Anh viết: "Chúc mừng những bình rượu mơ". Diễn viên Lan Phương ngưỡng mộ sắc vóc của Bảo Thanh khi bầu bì: "Bầu mặt vẫn xinh quá, không bị mập lên tí nào".

Cuối cùng Hồ Ngọc Hà đã chịu công khai gương mặt cặp song sinh, nhìn biểu cảm Subeo mà 'tan chảy' Kim Lý và Hồ Ngọc Hà nhận được rất nhiều lời chúc hạnh phúc từ mọi người khi khoe ảnh gia đình 5 thành viên và công khai diện mạo cặp song sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-thanh-bao-tin-quan-trong-ve-em-be-trong-bung-lo-nhan-sac-that-khi-vong-2-to-vuot-mat-388009.html