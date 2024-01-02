'Chị đẹp' Thu Phương lần đầu hé lộ lý do sốc chuyện đi ngủ vẫn phải trang điểm, mặc đồ đẹp

Ca sĩ Thu Phương cho biết chị mắc bệnh tim từ nhỏ và bác sĩ từng khuyên cô không nên đi hát nữa.

Thời gian qua, sự có mặt của Thu Phương tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là một trong những tâm điểm gây bất ngờ và thú vị của chương trình. Qua mỗi tập công diễn, nữ ca sĩ ghi ấn tượng bởi tính cách thân thiện, chuyên nghiệp và luôn cố gắng trong mọi tiết mục gửi đến khán giả. Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình, ca sĩ Thu Phương bất ngờ tiết lộ tình trạng bệnh tim từ nhỏ. Thậm chí, theo lời bác sĩ, nếu chị cứ đi hát thì cảm xúc vui quá hay buồn quá cũng sẽ đều ảnh hưởng đến trái tim. Đáng chú ý, chị gây xót xa khi cho biết: "Có những đêm trong khách sạn, tôi mặc quần áo thật đẹp đẽ, để mặt xinh đẹp để nằm ngủ. Vì chị rất sợ, không biết mình sẽ như thế nào...".

Thời gian qua, sự có mặt của Thu Phương tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là một trong những tâm điểm gây bất ngờ và thú vị của chương trình Chị ám ảnh đến mức hình thành nên một thói quen "luôn luôn liên hệ với nhân viên khách sạn và bảo rằng nếu mỗi ngày trước 9 giờ không thấy tôi xuống dưới, hãy cử người lên gọi dậy hoặc kiểm tra tình hình". Trước đó, tại buổi ghi hình tập luyện công diễn 3, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ về tình trạng bất ổn của Thu Phương khi phải nhập viện vì khó thở. Chị đẹp cho biết: "Buổi tập hôm đó, mình đã bắt chị tập rất nhiều, lộn đến 20 vòng 1 lúc. Liên tục vậy, thế là chị không thở được".

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình, ca sĩ Thu Phương bất ngờ tiết lộ tình trạng bệnh tim từ nhỏ Chính Thu Phương cũng chia sẻ rằng việc tập luyện nhiều tiết mục xoay vòng này đã khiến cơ thể cảm thấy choáng váng vì tái phát bệnh tim. Thế nhưng dù sức khỏe đang trong tình trạng bất ổn, song Thu Phương vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết tâm hết mình khi luôn miệng đòi quay lại phòng tập để tránh ảnh hưởng đến việc tập luyện của cả đội. Có thể thấy, Thu Phương đến với chương trình với tinh thần quyết tâm cao độ. Nữ ca sĩ từng cho biết khi nhận lời mời từ nhà sản xuất "Chị đẹp Đạp gió rẽ sóng", cô cùng chồng - Dũng Taylor đã bàn bạc, quyết định dời lại kế hoạch tổ chức lễ cưới vào năm sau thay vì tháng 12 như dự định ban đầu. Trước đó, tại buổi ghi hình tập luyện công diễn 3, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ về tình trạng bất ổn của Thu Phương khi phải nhập viện vì khó thở Đồng thời, chị cũng đổi kế hoạch làm liveshow 25 năm Thu Phương hát Việt Anh tại Hà Nội. Giọng ca gốc Hải Phòng muốn tập trung đầu tư nhiều về thời gian, tâm huyết và sức khỏe khi tham gia chương trình. Mỗi ngày, nữ ca sĩ đều gọi về Mỹ trò chuyện cùng người thân. Kết thúc mỗi buổi ghi hình công diễn ở Việt Nam, cô tranh thủ bay đi bay về để thăm gia đình. Có thể thấy, Thu Phương đến với chương trình với tinh thần quyết tâm cao độ Đặc biệt, suốt hơn 10 năm sống cùng chồng, cả hai như "hình với bóng" trong công việc và cuộc sống. Còn ở show Đạp gió, nữi ca sĩ phải "tự lực cánh sinh" mọi thứ. "Lần đầu, tôi tham gia một chương trình mà không có chồng đồng hành" - ca sĩ nói.

'Chị đẹp' Thu Phương gây lo lắng khi phải nhập viện vì khó thở, dù sức khỏe bất ổn vẫn quyết tâm làm một điều! Qua mỗi tập công diễn Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nữ ca sĩ ghi ấn tượng bởi tính cách thân thiện, chuyên nghiệp và luôn cố gắng trong mọi tiết mục gửi đến khán giả.

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