'Chị đẹp' Thu Phương gây lo lắng khi phải nhập viện vì khó thở, dù sức khỏe bất ổn vẫn quyết tâm làm một điều!

Hậu trường 18/12/2023 09:20

Qua mỗi tập công diễn Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nữ ca sĩ ghi ấn tượng bởi tính cách thân thiện, chuyên nghiệp và luôn cố gắng trong mọi tiết mục gửi đến khán giả.

Thời gian qua, sự có mặt của Thu Phương tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là một trong những tâm điểm gây bất ngờ và thú vị của chương trình. Qua mỗi tập công diễn, nữ ca sĩ ghi ấn tượng bởi tính cách thân thiện, chuyên nghiệp và luôn cố gắng trong mọi tiết mục gửi đến khán giả.

Mới đây, cư dân mạng đã không khỏi xôn xao lo lắng trước tình trạng sức khỏe của Thu Phương. Theo đó, Diệp Lâm Anh chia sẻ về tình trạng bất ổn đàn chị đã phải nhập viện vì khó thở sau buổi tập cho công diễn 3. Chị đẹp cho biết: "Buổi tập hôm đó, mình đã bắt chị tập rất nhiều, lộn đến 20 vòng 1 lúc. Liên tục vậy, thế là chị không thở được".

'Chị đẹp' Thu Phương gây lo lắng khi phải nhập viện vì khó thở, dù sức khỏe bất ổn vẫn quyết tâm làm một điều! - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh chia sẻ về tình trạng bất ổn đàn chị đã phải nhập viện vì khó thở sau buổi tập cho công diễn 3

Do đó giữa lúc tập luyện, ca sĩ Thu Phương đã phải ra hiệu xin ngừng và đến một góc ngồi nghỉ ngơi vì "hơi chóng mặt". Ca sĩ Hương Ly cũng nói thêm: "Chị Phương cứ ngồi trên phòng tập, không nói 1 câu nào hết. Thế là mấy chị em quá sợ, phải đưa chị vào bệnh viện cấp cứu luôn".

'Chị đẹp' Thu Phương gây lo lắng khi phải nhập viện vì khó thở, dù sức khỏe bất ổn vẫn quyết tâm làm một điều! - Ảnh 2
Giữa lúc tập luyện, ca sĩ Thu Phương đã phải ra hiệu xin ngừng và đến một góc ngồi nghỉ ngơi vì "hơi chóng mặt"

Thế nhưng dù sức khỏe đang trong tình trạng bất ổn, song Thu Phương vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết tâm hết mình khi luôn miệng đòi quay lại phòng tập để tránh ảnh hưởng đến việc tập luyện của cả đội. Hành động này của nữ ca sĩ cũng đã khiến Diệp Lâm Anh vô cùng nể phục. Cô chia sẻ: "Khám xong, chị Thu Phương nói thôi cho chị về phòng tập đi, thế là lại đưa chị Phương về phòng tập. Nghị lực và ý chí của chị Phương quá là mạnh luôn".

'Chị đẹp' Thu Phương gây lo lắng khi phải nhập viện vì khó thở, dù sức khỏe bất ổn vẫn quyết tâm làm một điều! - Ảnh 3
Thế nhưng dù sức khỏe đang trong tình trạng bất ổn, song Thu Phương vẫn luôn miệng đòi quay lại phòng tập để tránh ảnh hưởng đến việc tập luyện của cả đội

Có thể thấy, Thu Phương đến với chương trình với tinh thần quyết tâm cao độ. Bởi trước đó, nữ ca sĩ từng cho biết khi nhận lời mời từ nhà sản xuất "Chị đẹp Đạp gió rẽ sóng", cô cùng chồng - Dũng Taylor đã bàn bạc, quyết định dời lại kế hoạch tổ chức lễ cưới vào năm sau thay vì tháng 12 như dự định ban đầu.

'Chị đẹp' Thu Phương gây lo lắng khi phải nhập viện vì khó thở, dù sức khỏe bất ổn vẫn quyết tâm làm một điều! - Ảnh 4
Có thể thấy, Thu Phương đến với chương trình với tinh thần quyết tâm cao độ

Đồng thời, chị cũng đổi kế hoạch làm liveshow 25 năm Thu Phương hát Việt Anh tại Hà Nội. Giọng ca gốc Hải Phòng muốn tập trung đầu tư nhiều về thời gian, tâm huyết và sức khỏe khi tham gia chương trình. Mỗi ngày, nữ ca sĩ đều gọi về Mỹ trò chuyện cùng người thân. Kết thúc mỗi buổi ghi hình công diễn ở Việt Nam, cô tranh thủ bay đi bay về để thăm gia đình.

Đặc biệt, suốt hơn 10 năm sống cùng chồng, cả hai như "hình với bóng" trong công việc và cuộc sống. Còn ở show Đạp gió, nữi ca sĩ phải "tự lực cánh sinh" mọi thứ. "Lần đầu, tôi tham gia một chương trình mà không có chồng đồng hành" - ca sĩ nói.

'Chị đẹp' Thu Phương gây lo lắng khi phải nhập viện vì khó thở, dù sức khỏe bất ổn vẫn quyết tâm làm một điều! - Ảnh 5
Trước đó, nữ ca sĩ từng cho biết đã hoãn kế hoạch đám cưới để tập trung cho chương trình

Ca sĩ Thu Phương đã có 15 năm hoạt động ở hải ngoại. Vài năm gần đây, năm nào ca sĩ Thu Phương cũng về nước tổ chức những show diễn cá nhân. Cô là người con sinh ra tại Hải Phòng. Tên tuổi của chị thực sự bùng nổ khi gia nhập làng ca nhạc Sài Gòn và chinh phục công chúng bằng những ca khúc do Việt Anh sáng tác như "Dòng sông lơ đãng", "Không còn mùa thu", "Đêm nằm mơ phố" hoặc "Hoa có vàng nơi ấy". 

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