Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’

Hậu trường 19/11/2018 15:19

Bị antifan quốc tế chỉ trích vì không chịu theo dõi đối thủ trên Instagram, Minh Tú đáp trả mạnh mẽ: “Tôi chỉ theo dõi những người tôi có cơ hội tiếp xúc, quen biết”.

Mới đây, Minh Tú xuất hiện tại sân bay trong bộ váy ngắn ánh bạc cùng phong thái đầy tự tin và quyến rũ lên đường sang Ba Lan dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Những khoảnh khắc rạng rỡ của cô nhanh chóng lọt vào ống kính máy ảnh.

Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 1
Đại diện Việt Nam vô cùng tự tin và gợi cảm khi lên đường sang Ba Lan dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 - Ảnh: Internet

Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, Minh Tú là một người mẫu có tiếng và sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể. Trang Instagram của cô có đến 680 nghìn người theo dõi, trong đó có cả người nước ngoài.

Chính vì vậy, "nhất cử nhất động" của cô trên trang cá nhân đều bị cộng đồng mạng trong nước và quốc tế theo dõi sát sao. Gần đây nhất, hàng loạt tài khoản từ antifan quốc tế đã bày tỏ thái độ khó chịu vì Minh Tú “không chịu” theo dõi đối thủ trên Instagram.

Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 2

Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 3
Những thắc mắc vô lý của antifan quốc tế - Ảnh: Instagram NV

Tại sao cô không theo dõi những thí sinh Hoa hậu Siêu quốc gia khác? Cô nghĩ cô đặc biệt lắm sao? Đây không phải là nơi để khẳng định mình đang tốt đẹp thế nào mà là để chia sẻ và giúp đỡ người khác. Xin lỗi nhưng tôi sẽ nói ‘Không’ với thí sinh Việt Nam”, một bình luận từ cư dân mạng quốc tế.

Cô đang đùa à? Cô không theo dõi các thí sinh Hoa hậu Siêu quốc gia khác ư? Tôi hy vọng cô không phải là người chiến thắng và sẽ bị loại”, một antifan khác ý kiến.

Trước những thắc mắc vô lý và có phần không mấy thân thiện này, Minh Tú đã thẳng thắn đáp trả: “Tôi chỉ theo dõi những người tôi có cơ hội tiếp xúc, quen biết. Vì vậy, làm ơn hãy hiểu cho điều này. Đừng phán xét tôi khi bạn không hiểu gì về tôi. Mỗi người đều có cách sử dụng mạng xã hội khác nhau. Tôi đến với cuộc thi vì đất nước của mình chứ không để làm bất cứ ai vui lòng. Làm ơn hãy giữ lịch sự”.

Trong lần mang chuông đi đánh xứ người này, Minh Tú chia sẻ cô cảm thấy rất tự tin và đã sẵn sàng cho cuộc thi phía trước. Hơn tất cả, cô không muốn phụ lòng hàng triệu người đang ủng hộ, tin tưởng vào mình.

Cùng ngắm loạt ảnh Minh Tú gây náo loạn sân bay khi diện trang phục gợi cảm đi thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018:

Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 4Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 5Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 6Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 7Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 8Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 9Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 10

Chỉ đăng hình lên trang cá nhân cũng bị antifan xỉa xói đầy vô lý, Minh Tú ‘bắn’ tiếng Anh đáp trả ‘cực gắt’ - Ảnh 11
Minh Tú chính thức bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 - Ảnh: Internet
Minh Tú bức xúc khi bị nói xấu trước thềm Hoa hậu Siêu quốc gia: 'Cùng chung một dòng máu sao lại phải dìm nhau, hại nhau'

Minh Tú bức xúc khi bị nói xấu trước thềm Hoa hậu Siêu quốc gia: 'Cùng chung một dòng máu sao lại phải dìm nhau, hại nhau'

Siêu mẫu Minh Tú bức xúc khi có người đã nói xấu, làm hại cô khi người đẹp này chuẩn bị dự thi Miss Supranational 2018.

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Từ khóa:   Minh Tú Minh Tú thi miss supranational Hoa hậu Siêu quốc gia 2018

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