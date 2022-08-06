Khi nghe tin Chế Phi bị đánh hội đồng tại TP.HCM, Chế Dũng đã rất hoang mang và lo lắng cho anh trai của mình.

Theo Thanh Niên, vào ngày 3/8 vừa qua, Chế Phi sau khi điều khiển xe máy vào nhà để xe của chung cư Mỹ Đức đã xảy ra xô xát với một người đàn ông. Người này sau đó đã gọi thêm vài người tới, hai bên to tiếng với nhau và xảy ra mâu thuẫn. Nam ca sĩ sau đó bỏ đi nhưng lại bị nhóm người này đuổi đánh, thậm chí dùng cả gạch đá. Vụ việc hiện đang được tiến hành làm rõ. Hình ảnh Chế Phi (áo trắng) bị đánh hội đồng qua trích xuất camera tại chung cư Mỹ Đức (P.21, Q.Bình Thạnh) - Ảnh: Thanh Niên Danh ca Chế Linh có tới 21 người con, trong đó 7 người đang sinh sống và làm việc hải ngoại còn 14 người còn lại thì vẫn ở Việt Nam. Dù Chế Linh có nhiều còn, nhưng chỉ có Chế Phi, Chế Kha, Chế Dũng và Chế Phong là nối nghiệp ca hát của ông.

Khi được Thanh Niên liên lạc, Chế Dũng cho biết anh đã rất hoang mang khi xem được đoạn clip ghi lại cảnh anh trai mình bị đánh hội đồng. Nam ca sĩ nói thêm, kể từ sau dịch thì hai anh em ít gặp nhau, cả hai chủ yếu hội ngộ nếu đi diễn chung và ít khi liên lạc vì Chế Phi thường xuyên đổi số điện thoại. Chế Phi (trái) song ca cùng Chế Linh, Chế Kha trong ca khúc Thành Phố Buồn “Xem qua clip thì tôi thấy đúng là Chế Phi, nhưng tôi không biết lý do vì sao anh ấy lại bị đánh. Anh em tôi cũng thường gặp nhau nhưng chủ yếu là khi đi show chung ở các phòng trà. Còn bình thường thì công việc ai người nấy làm. Chế Phi vừa là nhạc công vừa hát. Lâu rồi tôi không gặp Chế Phi. Nói về giàu có, khá giả thì chỉ có ba tôi thôi chứ anh em tôi không có ai giàu." - Chế Dũng nói.

Nói về mối quan hệ với cha ruột là nam danh ca Chế Linh, Chế Dũng cho biết thường hay liên lạc với ông bằng phương thức trực tuyến: “Nói chung, ba tôi thương đều các con. Nhưng ông ấy ở hải ngoại, còn chúng tôi ở Việt Nam thì làm gì bây giờ. Giờ ba tôi cũng đâu biết chuyện gì xảy ra đâu. Thỉnh thoảng ba rảnh sẽ gọi cho các con, còn kẹt show thì thôi. Riêng tôi, tôi chủ động gọi cho ba”. Khi được hỏi về việc không theo cha sang Canada định cư, Chế Dũng cho biết, quá trình bảo lãnh rất phức tạp, tốn nhiều chi phí và thời gian. Không những vậy, các con của Chế Linh tại Việt Nam đều đã có gia đình và định hướng riêng của mình tại quê nhà. Bản thân nam danh ca hải ngoại cũng từng tâm sự rằng, các con của ông có cuộc sống và tính cách riêng, không phải ai cũng nghe theo những gì mà cha mẹ sắp đặt. Chế Linh nói về vụ việc con trai bị đánh hội đồng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, trong video được đăng tải trên kênh YouTube của Chế Linh vào ngày 4/8, nam danh ca sau khi nghe tin Chế Phi bị đánh hội đồng đã khuyên con trai nên giải quyết theo hướng ôn hòa. Theo ông, “một câu nhịn, chín câu lành” là cách để hóa giải mọi mâu thuẫn. “Cha nghĩ Chế Phi nên thẳng thắn gặp gỡ các bạn (những người liên quan vụ nam ca sĩ bị đánh hội đồng) để giải hòa. Đây là sự yêu cầu tha thiết của cha. Lúc nào, cha cũng dạy con giải quyết vấn đề bằng sự hiền hòa nhất." - Chế Linh khuyên con trai.

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