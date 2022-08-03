Con trai danh ca Chế Linh cho biết đang đến cơ quan chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM trình báo việc mình bị nhóm thanh niên xăm trổ hành hung, đánh hội đồng tại sảnh chung

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 3/8, ca sĩ Chế Phi, con trai danh ca Chế Linh cho biết đang đến Công an phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM trình báo việc mình bị nhóm thanh niên xăm trổ hành hung, đánh hội đồng tại sảnh chung cư Mỹ Đức.

Nam ca sĩ cho hay, rạng sáng cùng ngày, sau khi đi tiệc về chung cư, nam ca sĩ đi vào nhà giữ xe thì xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông khác ở chung cư.

Vết thương trên đầu của ca sĩ Chế Phi - Ảnh: báo Giao Thông

Sau đôi co, người đàn ông này đã gọi điện cho nhóm người đến giải quyết. Nam ca sĩ cho biết, mình nhặt cục đá để tự vệ và bỏ chạy về thang máy nhưng bị nhóm đối tượng đuổi theo, đánh hội đồng tại sảnh chung cư.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, hình ảnh từ camera an ninh cho hay, lúc 1 giờ 11 phút ngày 3-8, ca sĩ Chế Phi và một người đàn ông xảy ra xô xát. Vài giây sau, thêm hai thanh niên xăm trổ, đội nón bảo hiểm xông vào đánh hội đồng nam ca sĩ.

Nhóm 3 thanh niên áo đen tấn công ca sĩ Chế Phi - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Phát hiện sự việc, một bảo vệ chạy đến can ngăn nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục đánh vào vùng đầu của nạn nhân. Nam ca sĩ lúc này bị đánh nằm bất động trên nền nhà.

Người thân nam ca sĩ cho hay, người tranh cãi với Chế Phi rồi sau đó gọi điện thoại ở lô D2 của chung cư. Nam ca sĩ cũng cho biết đang đợi kết quả xác định thương tật từ bệnh viện. Bước đầu, người này bị thương ở vùng tay, chân và hai mắt khá nặng.

Nam ca sĩ bị thương ở mắt, rách phần đầu - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, nam ca sĩ do bị thương và say nên cơ quan chức năng chưa làm việc được.

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