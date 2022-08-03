Đạo diễn phim 'Tiếng sét trong mưa' liên tiếp đón tang sự, nhiều nghệ sĩ gửi lời động viên, chia buồn

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Hiếu Hiền, Minh Luân, Huỳnh Kiến An, người mẫu Quỳnh Thư,... đã để lại lời chia buồn, động viên nam đạo diễn.

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Phương Điề n đã đăng tải bài viết thông báo về việc người thân qua đời. Cụ thể, anh tâm sự: "Lại mất thêm một người mẹ, dì Tám an nghỉ nhé … Con mãi nhớ về dì , người mẹ của chúng con! Xin cảm ơn các bạn không ngại đường xa , đã đến chia buồn cùng gia đình chúng tôi . Xin chân thành cảm tạ".

Bình luận dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, vào tháng 6, đạo diễn Phương Điền bất ngờ thông báo tin mẹ vợ qua đời. Tang sự diễn ra liên tiếp, bạn bè và fan hâm mộ mong anh có thể vượt qua nỗi đau, mau chóng trở lại công việc.

Mẹ vợ nam đạo diễn mất cách đây 2 tháng - Ảnh: Chụp màn hình

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền sinh năm 1969 tại TP.HCM. Khi xuất ngũ, anh theo gia đình học nghề may rồi được người quen giới thiệu vào Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, khoa Diễn viên rồi sau đó học khoa Đạo diễn. Anh bắt đầu công việc từ diễn viên phụ đến trợ lý, phó đạo diễn rồi lên đạo diễn.

Đạo diễn Phương Điền - Ảnh: Internet

Các bộ phim nổi tiếng mà anh từng thực hiện là Cải ơi, Dù gió có thổi, Cá rô anh yêu em, Tiếng sét trong mưa, Lưới trời, Âm tính, Cha rơi, Vua bánh mì... Dù có sự nghiệp thành công nhưng Nguyễn Phương Điền lập gia đình khá muộn khi đã ở tuổi ngoài 40. Tuy nhiên, điều khiến ai cũng phải ngỡ ngàng là anh lấy được vợ đẹp như hoa hậu và kém anh tới 24 tuổi. Hiện, vị đạo diễn đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và thường xuyên cập nhật những hình ảnh về vợ con lên trang cá nhân.