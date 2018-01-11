Chẳng hề ngượng ngùng, Hà Hồ táo bạo nói về ảnh bán nude của Kim Lý: ‘Thế này mới ngon!’

Hậu trường 11/01/2018 13:18

Không còn che giấu như trước đây, Hà Hồ và Kim Lý càng ngày càng táo bạo khi nói chuyện công khai trên mạng xã hội.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc dùng bữa tối cùng Kim Lý và bạn bè. “Nữ hoàng giải trí” thích thú với món bún thịt luộc, ăn cùng đậu phộng và đu đủ. Ngay sau đó, nam diễn viên Hương Ga nhanh chóng vào like và bình luận đầy ngọt ngào: “Ngon quá em yêu!”.

Chẳng hề ngượng ngùng, Hà Hồ táo bạo nói về ảnh bán nude của Kim Lý: ‘Thế này mới ngon!’ - Ảnh 1

Hà Hồ chia sẻ khoảnh khắc dùng bữa tối vui vẻ bên người yêu và bạn bè - Ảnh: FBNV 

Trả lời bạn trai, “Nữ hoàng giải trí” hài hước đăng lại bức hình bán nude mà Kim Lý chia sẻ trước đó và đùa rằng: “You mean this?” - tạm dịch: “Ý anh là ngon thế này?”.

Không chịu lép vế người tình, Kim Lý cũng đăng thêm bức ảnh đang má kề má với Hồ Ngọc Hà và giải thích rằng đây mới là ý của anh.

Chẳng hề ngượng ngùng, Hà Hồ táo bạo nói về ảnh bán nude của Kim Lý: ‘Thế này mới ngon!’ - Ảnh 2

Chẳng hề ngượng ngùng, Hà Hồ táo bạo nói về ảnh bán nude của Kim Lý: ‘Thế này mới ngon!’ - Ảnh 3

Những bình luận qua lại siêu tình tứ giữa Kim Lý và Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người ghen tị “nổ đom đóm mắt” - Ảnh: FBNV 

Dù từng bị nghi ngờ là bắt cặp để PR nhưng trải qua thời gian dài bên nhau, Hà Hồ và Kim Lý đã chứng minh tình yêu chân thành bằng hành động. Trong khi “Nữ hoàng giải trí” rất tự hào về người tình điển trai thì Kim Lý cũng luôn cố gắng chiều chuộng bạn gái hết nấc.

Nam diễn viên Hương Ga thường xuyên tháp tùng Hà Hồ đi diễn trong nước lẫn ngoài nước. Thậm chí, rất nhiều lần Kim Lý kiêm luôn công việc đưa đón, trông nom Subeo để “Nữ hoàng giải trí” yên tâm chạy show.

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Ca sĩ được gia đình và diễn viên Việt kiều cổ vũ trong đêm nhạc chào 2018 tại Vũng Tàu, tối 31/12.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nữ hoàng giải trí Kim Lý

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