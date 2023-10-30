Chân dài 1m78 mặc thị phi lấy chàng cầu thủ đào hoa: Sau 8 năm có cuộc sống ngỡ ngàng, thái độ thế nào khi tình cũ của chồng vừa lên xe hoa?

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân được nhiều người nhận xét đẹp đôi từ ngoại hình khi nàng từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu còn chàng là cầu thủ bóng đá được nhiều người yêu thích. Trải qua không ít những sóng gió, thị phi từ khi yêu nhau, đến nay, cặp đôi vẫn nắm tay nhau hạnh phúc và có cuộc sống viên mãn với 2 nhóc tỳ kháu khỉnh.

Bỏ qua mọi lời gièm pha, vào tháng 6/2016, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân tổ chức đám cưới. Đến nay, cặp đôi đã có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh. Sau 8 năm kể từ ồn ào với Ly Kute, cuộc sống hiện tại của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân vẫn được nhiều người chú ý.

Nam cầu thủ sinh năm 1992 công khai hẹn hò với Kỳ Hân chỉ vài tháng sau khi chia tay bạn gái cũ - hot girl Ly Kute. Điều này khiến dân tình thời điểm đó xôn xao bàn tán, cho rằng chân dài 1m78 là “người thứ 3” xen vào mối qua hệ của Mạc Hồng Quân và hot girl Hà Nội. Bên cạnh đó, khi chia tay hot girl Ly Kute đang mang thai càng làm cho chuyện tình cảm của chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp và chân sút họ Mạc bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề.

Được biết, Mạc Hồng Quân vẫn đang theo đuổi sự nghiệp cầu thủ còn Kỳ Hân rút khỏi showbiz để làm kinh doanh online và chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Cặp đôi có 2 nhóc tỳ vô cùng đáng yêu - bé Mạc Xuân Phúc (nickname Củ Tỏi). Cuối năm 2020, Kỳ Hân sinh con trai thứ 2, bé Mạc Xuân Phúc Long (nickname Dưa Hấu).

Tổ ấm hiện tại của Mạc Hồng Quân

Mạc Hồng Quân cho thấy mình là một người đàn ông của gia đình. Dù thường xuyên phải đi thi đấu, song chân sút sinh năm 1992 vẫn lãng mạn và hài hước khi thường xuyên nhắn nhủ bà xã những lời ngọt ngào, dí dỏm.

Khi mới kết hôn, vợ chồng Mạc Hồng Quân sống ở một căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Năm 2020, cặp đôi hào hứng chia sẻ việc đã tậu một căn biệt thự song lập thuộc khu đô thị cao cấp ở ngoại thành Hà Nội.

Cặp vợ chồng trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tài sản khủng

Tuy nhiên, đến giữa năm 2022, vợ chồng Mạc Hồng Quân đã rao bán biệt thự nói trên và không lâu sau thì mua tiếp một căn biệt thự liền kề khác.

Đến đầu năm 2022, Mạc Hồng Quân “chơi lớn” khi tặng bà xã chiếc xe hơi 7 chỗ có giá lăn bánh là 1,5 tỷ đồng.

Kỳ Hân được ông xã vô cùng yêu chiều

Về phía Ly kute, sau ồn ào về đời tư, Ly Kute cũng rút khỏi làng giải trí, tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc tinh thần, sức khoẻ cho con trai. Bé Khoai Tây cũng được chú ý nhờ vẻ ngoài sáng sủa, gương mặt đáng yêu và mái tóc xoăn tự nhiên.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân...

Ly Kute đã chính thức lên xe hoa

Đến mới đây, sau hơn 7 năm làm mẹ đơn thân, nàng cựu hot girl đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Nữ diễn viên phim Nhật Ký Vàng Anh kết hôn với bạn trai tên Ngọc Sơn. Đám cưới được tổ chức riêng tư, không rùm beng trên MXH, song vẫn nhận về được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng.