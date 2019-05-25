Cận kề ngày sinh, Hải Băng bất an cầu cứu cư dân mạng: ‘Làm sao cho bé yên tâm một tí được không?’

Hậu trường 25/05/2019 11:10

Với lần mang thai thứ 3 này, Hải Băng tỏ ra vô cùng hồi hộp và bất an khi thời điểm “vượt cạn” ngày càng gần.

Theo thông báo trước đó của Hải Băng, chỉ còn vài ngày nữa gia đình cô sẽ đón chào thành viên mới của gia đình. Liều lĩnh mang thai lần 3 chỉ sau vài tháng sinh mổ, Hải Băng vẫn quyết giữ con dù đã được cảnh báo nguy hiểm đến sức khỏe. Nữ ca sĩ từng chia sẻ việc mang thai và tăng cân khiến vết mổ cũ bị đau, đi lại vô cùng khó khăn.

Cận kề ngày sinh, Hải Băng bất an cầu cứu cư dân mạng: ‘Làm sao cho bé yên tâm một tí được không?’ - Ảnh 1
Sức khỏe của Hải Băng khá yếu khi mang thai lần 3 - Ảnh: Internet

Mới đây, Hải Băng đã bày tỏ sự lo lắng của mình ngay trên trang cá nhân: “Lo đủ thứ luôn, làm sao để bé yên tâm một tí được không?”. Có thể thấy, dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng Hải Băng vẫn khó tránh khỏi cảm giác lo lắng và bất an trước khi lâm bồn.

Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, bạn bè và người hâm mộ đã để lại những bình luận động viên cũng như chúc bà xã Thành Đạt “vượt cạn” thành công, mẹ tròn con vuông.

Cận kề ngày sinh, Hải Băng bất an cầu cứu cư dân mạng: ‘Làm sao cho bé yên tâm một tí được không?’ - Ảnh 2
Cộng đồng mạng mong Hải Băng sẽ 'vượt cạn' thành công - Ảnh: Internet

Trước sự quan tâm của mọi người, Hải Băng đã dần lấy lại tinh thần để sẵn sàng cho “cuộc chiến” sắp tới. Bên cạnh đó, cô còn hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc ông xã Thành Đạt ôm hôn bụng bầu của mình kèm lời nhắn đến con trai: “Chuẩn bị ra quẩy với cả nhà nhé KiO”.

Cận kề ngày sinh, Hải Băng bất an cầu cứu cư dân mạng: ‘Làm sao cho bé yên tâm một tí được không?’ - Ảnh 3
Quý tử nhà Hải Băng được gọi theo tên thân mật là KiO - Ảnh: Internet

Theo dự kiến, Hải Băng sẽ hạ sinh quý tử vào cuối tháng 5 này và áp dụng phương pháp sinh mổ như trước đây.

Quyết định triệt sản sau sinh lần 3 của Hải Băng bị phản đối vì lý do này

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