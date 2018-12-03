Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh

Hậu trường 03/12/2018 16:53

8 tháng sau ngày "tiểu công chúa" ra đời, đây là lần đầu tiên đôi vợ chồng nghệ sĩ khoe ảnh cận mặt con gái đến vậy.

Giống một số cặp vợ chồng khác trong showbiz, Tú Vi - Văn Anh hiếm khi chia sẻ hình ảnh cận mặt của con trên mạng xã hội. Nếu có thì họ chỉ tiết lộ gương mặt con gái từ xa, hoặc những khoảnh khắc từ sau lưng hay che nửa người khiến cư dân mạng càng thêm tò mò.

Thế nhưng mới đây, cặp đôi của phim Bếp hát bất ngờ đăng tải ảnh cận mặt con gái đầu lòng khiến người hâm mộ thích thú. Có thể nói, sau 8 tháng chào đời đây là lần hiếm hoi bé Cún được bố mẹ công khai.

Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh - Ảnh 1
Sau 8 tháng chào đời, cuối cùng bé Cún cũng được bố mẹ cho lộ diện toàn gương mặt - Ảnh: FBNV
Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh - Ảnh 2
Dân mạng xuýt xoa với sự dễ thương hết nấc của cô bé khi được mẹ bế - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, vẻ xinh xắn đáng yêu của con gái cưng nhà Tú Vi – Văn Anh khiến người hâm mộ ‘tan chảy’. Sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm, gương mặt phúng phính, đôi mắt to tròn, bé Cún được mọi người khen thừa hưởng những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Dù chỉ mới 8 tháng tuổi nhưng cô bé tỏ ra khá dạn dĩ và biết tạo dáng ngộ nghĩnh trước ống kính.

Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh - Ảnh 3

Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh - Ảnh 4
Đông đảo người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi khi lần đầu nhìn rõ mặt bé Cún - Ảnh: FBNV
Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh - Ảnh 5
Trước đó, trong những lần khoe con trên mạng xã hội...
Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh - Ảnh 6
... lần nào gương mặt cô bé cũng bị che đi một phần - Ảnh: FBNV
Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh - Ảnh 7
Bé Cún là trái ngọt đầu tiên của Tú Vi và Văn Anh sau 3 năm chung sống - Ảnh: FBNV
Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh - Ảnh 8
Khoảnh khắc siêu đáng yêu của cô bé khi chơi đùa cùng bố Văn Anh - Ảnh: FBNV
Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh - Ảnh 9
Thi thoảng cặp đôi khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' khi úp mở nửa mặt con gái - Ảnh: FBNV
Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh - Ảnh 10
Gia đình nhỏ của Tú Vi - Văn Anh càng thêm trọn vẹn khi con gái ra đời - Ảnh: FBNV
Tú Vi nhắc lại chuyện bị dọa sảy thai liên tục nhưng không phải để 'kể khổ', mà muốn nói điều này với Văn Anh

Tú Vi nhắc lại chuyện bị dọa sảy thai liên tục nhưng không phải để 'kể khổ', mà muốn nói điều này với Văn Anh

Dù đã sinh con khỏe mạnh nhưng Tú Vi vẫn chưa quên được cảm giác từng lo lắng khi bị dọa sảy thai, phải nằm một chỗ trong thời gian dài.

Xem thêm
Từ khóa:   Tú Vi Tú Vi - Văn Anh con gái Tú Vi

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 47 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42