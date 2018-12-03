Cận gương mặt đáng yêu như búp bê của con gái đầu lòng nhà Tú Vi - Văn Anh

8 tháng sau ngày "tiểu công chúa" ra đời, đây là lần đầu tiên đôi vợ chồng nghệ sĩ khoe ảnh cận mặt con gái đến vậy.
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Giống một số cặp vợ chồng khác trong showbiz, Tú Vi - Văn Anh hiếm khi chia sẻ hình ảnh cận mặt của con trên mạng xã hội. Nếu có thì họ chỉ tiết lộ gương mặt con gái từ xa, hoặc những khoảnh khắc từ sau lưng hay che nửa người khiến cư dân mạng càng thêm tò mò.
Thế nhưng mới đây, cặp đôi của phim Bếp hát bất ngờ đăng tải ảnh cận mặt con gái đầu lòng khiến người hâm mộ thích thú. Có thể nói, sau 8 tháng chào đời đây là lần hiếm hoi bé Cún được bố mẹ công khai.
Ngay sau khi đăng tải, vẻ xinh xắn đáng yêu của con gái cưng nhà Tú Vi – Văn Anh khiến người hâm mộ ‘tan chảy’. Sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm, gương mặt phúng phính, đôi mắt to tròn, bé Cún được mọi người khen thừa hưởng những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Dù chỉ mới 8 tháng tuổi nhưng cô bé tỏ ra khá dạn dĩ và biết tạo dáng ngộ nghĩnh trước ống kính.