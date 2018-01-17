Cận cảnh vẻ nóng bỏng, sexy của nữ MC VTV công khai người yêu đồng giới kém 8 tuổi

Hậu trường 17/01/2018 15:46

Khán giả không thể rời mắt trước vẻ nóng bỏng của nữ MC Ngọc Trang - người từng gây xôn xao dư luận khi công khai mối tình đồng giới.

MC Ngọc Trang đã trở thành cái tên cực hot trên mạng sau khi công khai người yêu đồng giới. Trước đó, nữ MC xinh đẹp được khá nhiều khán giả biết đến khi dẫn nhiều chương trình truyền hình, kể cả chương trình trên VTV. Cô từng kết hôn và có một cậu con trai đáng yêu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô đã "đứt gánh giữa đường".

Cách đây không lâu, Ngọc Trang bất ngờ công khai tình yêu đồng giới khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng. Nữ MC xinh đẹp chia sẻ, gia đình cô phản đối rất nhiều nhưng cô vẫn muốn công khai để thể hiện sự tôn trọng và nghiêm túc trong cuộc tình này.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh sexy khó cưỡng của MC Ngọc Trang: 

Cận cảnh vẻ nóng bỏng, sexy của nữ MC VTV công khai người yêu đồng giới kém 8 tuổi - Ảnh 1

Hình ảnh sang trọng, cuốn hút của MC Ngọc Trang - Ảnh: Internet

Cận cảnh vẻ nóng bỏng, sexy của nữ MC VTV công khai người yêu đồng giới kém 8 tuổi - Ảnh 2

Cô được khán giả yêu mến khi sở hữu giọng nói ngọt ngào và lối dẫn thông minh - Ảnh: Internet

Cận cảnh vẻ nóng bỏng, sexy của nữ MC VTV công khai người yêu đồng giới kém 8 tuổi - Ảnh 3

Ngọc Trang hút mắt người đối diện với vóc dáng cân đối cùng vòng 1 căng đầy - Ảnh: Internet

Trước đó, Ngọc Trang đã công khai bộ ảnh cưới đẹp lung linh của cô và bạn trai đồng giới Lin Jay. Nhiều người hâm mộ háo hức chờ đón hôn lễ của cặp đôi trong thời gian tới. 

Cận cảnh vẻ nóng bỏng, sexy của nữ MC VTV công khai người yêu đồng giới kém 8 tuổi - Ảnh 4

Ảnh cưới lung linh của Ngọc Trang và bạn trai đồng giới Lin Jay được chia sẻ cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Cận cảnh vẻ nóng bỏng, sexy của nữ MC VTV công khai người yêu đồng giới kém 8 tuổi - Ảnh 5

Cặp đôi này đã có hơn 2 năm chung sống cùng nhau…

Cận cảnh vẻ nóng bỏng, sexy của nữ MC VTV công khai người yêu đồng giới kém 8 tuổi - Ảnh 6

… trước khi công khai bộ ảnh cưới lãng mạn, ngọt ngào - Ảnh: Internet

Cận cảnh vẻ nóng bỏng, sexy của nữ MC VTV công khai người yêu đồng giới kém 8 tuổi - Ảnh 7

Bạn trai của Ngọc Trang kém cô 8 tuổi, là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cận cảnh vẻ nóng bỏng, sexy của nữ MC VTV công khai người yêu đồng giới kém 8 tuổi - Ảnh 8

Nữ MC xinh đẹp từng tiết lộ dù bị gia đình phản đối nhưng cô vẫn quyết đi theo tiếng gọi của con tim - Ảnh: Internet

Sốc: Siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ dính vào nghi án tình đồng giới với hot girl Đồng Ánh Quỳnh

Sốc: Siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ dính vào nghi án tình đồng giới với hot girl Đồng Ánh Quỳnh

Thời gian gần đây, hot girl Đồng Ánh Quỳnh gây chú ý vì thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ với siêu mẫu Thanh Hằng, làm dấy lên nghi vấn cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn.

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Từ khóa:   MC Ngọc Trang tình yêu đồng giới MC VTV công khai bạn trai đồng giới

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