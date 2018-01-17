Cận cảnh vẻ nóng bỏng, sexy của nữ MC VTV công khai người yêu đồng giới kém 8 tuổi

MC Ngọc Trang đã trở thành cái tên cực hot trên mạng sau khi công khai người yêu đồng giới. Trước đó, nữ MC xinh đẹp được khá nhiều khán giả biết đến khi dẫn nhiều chương trình truyền hình, kể cả chương trình trên VTV. Cô từng kết hôn và có một cậu con trai đáng yêu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô đã "đứt gánh giữa đường".

Cách đây không lâu, Ngọc Trang bất ngờ công khai tình yêu đồng giới khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng. Nữ MC xinh đẹp chia sẻ, gia đình cô phản đối rất nhiều nhưng cô vẫn muốn công khai để thể hiện sự tôn trọng và nghiêm túc trong cuộc tình này.