Những dòng trạng thái nhớ nhung mũi mẫn mà hot girl Đồng Ánh Quỳnh dành cho nữ diễn viên Mỹ nhân kế bị nhiều người cho là bất bình thường. Bởi nếu chỉ đơn thuần là mối quan hệ chị em thì không thể nào Đồng Ánh Quỳnh lại quan tâm quá mức đến đàn chị như vậy.

Lục lại trang Facebook của cô nàng hot girl này, có thể thấy thời gian gần đây siêu mẫu Thanh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh thường xuyên hẹn hò nhau đi ăn uống, xem phim, chụp ảnh chung và còn dành cho nhau nhiều cử chỉ “ngọt như mía lùi”. Thậm chí, Đồng Ánh Quỳnh còn ngọt ngào gọi Thanh Hằng là “thanh xuân” của mình, tiết lộ mối tình đã kéo dài được 5 năm.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 và thua siêu mẫu Thanh Hằng 12 tuổi. Cô đang là cái tên khá nổi kể từ sau khi tham gia chương trình The Face 2017. Tại cuộc thi này, hot girl 9x gây chú ý bởi gương mặt sắc sảo và khả năng xử lý tình huống sáng tạo, thông minh.

Khi cuộc thi kết thúc, Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục được HLV Thanh Hằng dẫn dắt và chỉ bảo tận tình nên càng ngày càng có giá trong làng mẫu. Nhiều người cho rằng, có lẽ vì phải thường xuyên tiếp xúc, làm việc cùng nhau nên Thanh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh có nhiều cơ hội để nảy nở tình cảm.

Mặc dù Đồng Ánh Quỳnh từng lên tiếng phủ nhận mối quan hệ “bí mật” với đàn chị nhưng có vẻ như không mấy ai tin lời cô. Tin đồn ngày càng nhiều, bởi năm nay Thanh Hằng đã ngấp nghé tuổi 35 nhưng vẫn vắng bóng một người đàn ông bên đời.