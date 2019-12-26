Cận cảnh nội thất xa hoa như cung điện bên trong biệt thự bạc tỷ của nam ca sĩ Quang Lê

Nổi tiếng ở thị trường hải ngoại và được nhiều khán giả yêu mến, nam ca sĩ Quang Lê từng cho biết mức cát sê của mình rơi vào khoảng 6.000 USD (khoảng hơn 130 triệu đồng). Nhờ vậy mà sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã “tậu” cho bản thân không ít tài sản “khủng”.

Ca sĩ Quang Lê rất nổi tiếng ở hải ngoại - Ảnh: Internet

Mới đây, Quang Lê đã khiến nhiều người choáng ngợp khi chia sẻ loạt ảnh về căn biệt thự dát vàng của mình trên trang Facebook cá nhân. Được biết, căn biệt thự tại quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) này của nam danh ca có giá trị không hề nhỏ. Đây là nơi nghỉ ngơi của Quang Lê khi có lịch trình hoạt động tại Việt Nam.