Cận cảnh nội thất xa hoa như cung điện bên trong biệt thự bạc tỷ của nam ca sĩ Quang Lê

Hậu trường 26/12/2019 11:48

Cư dân mạng không khỏi choáng váng khi chứng kiến không gian sang trọng với hàng loạt nội thất dát vàng trong căn biệt thự của nam ca sĩ Quang Lê.

Nổi tiếng ở thị trường hải ngoại và được nhiều khán giả yêu mến, nam ca sĩ Quang Lê từng cho biết mức cát sê của mình rơi vào khoảng 6.000 USD (khoảng hơn 130 triệu đồng). Nhờ vậy mà sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã “tậu” cho bản thân không ít tài sản “khủng”.

ca si quang le 1
Ca sĩ Quang Lê rất nổi tiếng ở hải ngoại - Ảnh: Internet

Mới đây, Quang Lê đã khiến nhiều người choáng ngợp khi chia sẻ loạt ảnh về căn biệt thự dát vàng của mình trên trang Facebook cá nhân. Được biết, căn biệt thự tại quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) này của nam danh ca có giá trị không hề nhỏ. Đây là nơi nghỉ ngơi của Quang Lê khi có lịch trình hoạt động tại Việt Nam.

ca si quang le 2

Căn biệt thự với tông màu hoàng kim chủ đạo như cung điện của Quang Lê - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, điểm nổi bật của cơ ngơi này nằm ở phần nội thất dát vàng đầy xa hoa, tráng lệ. Mọi không gian trong căn biệt thự đều được giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” đầu tư kỹ lưỡng và bài trí theo phong cách phương Tây cổ điển.

ca si quang le 3

ca si quang le 4

Phòng ngủ mang đậm phong cách hoàng gia của Quang Lê – Ảnh: FB

Ngoài căn biệt thự này, Quang Lê còn sở hữu một biệt thự sân vườn khác tại Mỹ và một căn hộ chung cư cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì không có nhu cầu sử dụng nên nam ca sĩ đã rao bán căn hộ chung cư này với giá 3,6 tỷ đồng.

ca si quang le 5

Căn hộ chung cư tại TP. Hồ Chí Minh có diện tích 90m2 với thiết kế sang trọng - Ảnh: Internet

ca si quang le 6
Bên trong căn biệt thự của Quang Lê ở Mỹ - Ảnh: Internet

Không chỉ nắm trong tay nhiều bất động sản, Quang Lê còn sở hữu xế hộp Lexus LS460 trị giá 6 tỷ đồng và là một “tay chơi” đồng hồ hàng hiệu.

ca si quang le 7

Một trong những chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Hublot có giá khoảng 800 triệu mà Quang Lê sở hữu – Ảnh: Internet

Chứng kiến khối tài sản “khủng” của Quang Lê, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước độ giàu có của nam ca sĩ hải ngoại.

Tình cũ Quang Lê – diễn viên Thanh Bi khoe ảnh diện trang phục mỏng tang, lộ miếng dán ngực phản cảm

Tình cũ Quang Lê – diễn viên Thanh Bi khoe ảnh diện trang phục mỏng tang, lộ miếng dán ngực phản cảm

Hình ảnh nữ diễn viên Thanh Bi diện nội y ren xuyên thấu khoe vóc dáng nóng bỏng xuất hiện trên mạng xã hội khiến không ít người “nhức mắt”.

Xem thêm
Từ khóa:   Quang Lê nhà sao Việt sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026