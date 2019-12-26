Cận cảnh nội thất xa hoa như cung điện bên trong biệt thự bạc tỷ của nam ca sĩ Quang Lê

Cư dân mạng không khỏi choáng váng khi chứng kiến không gian sang trọng với hàng loạt nội thất dát vàng trong căn biệt thự của nam ca sĩ Quang Lê.
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Nổi tiếng ở thị trường hải ngoại và được nhiều khán giả yêu mến, nam ca sĩ Quang Lê từng cho biết mức cát sê của mình rơi vào khoảng 6.000 USD (khoảng hơn 130 triệu đồng). Nhờ vậy mà sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã “tậu” cho bản thân không ít tài sản “khủng”.
Mới đây, Quang Lê đã khiến nhiều người choáng ngợp khi chia sẻ loạt ảnh về căn biệt thự dát vàng của mình trên trang Facebook cá nhân. Được biết, căn biệt thự tại quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) này của nam danh ca có giá trị không hề nhỏ. Đây là nơi nghỉ ngơi của Quang Lê khi có lịch trình hoạt động tại Việt Nam.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, điểm nổi bật của cơ ngơi này nằm ở phần nội thất dát vàng đầy xa hoa, tráng lệ. Mọi không gian trong căn biệt thự đều được giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” đầu tư kỹ lưỡng và bài trí theo phong cách phương Tây cổ điển.
Ngoài căn biệt thự này, Quang Lê còn sở hữu một biệt thự sân vườn khác tại Mỹ và một căn hộ chung cư cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì không có nhu cầu sử dụng nên nam ca sĩ đã rao bán căn hộ chung cư này với giá 3,6 tỷ đồng.
Không chỉ nắm trong tay nhiều bất động sản, Quang Lê còn sở hữu xế hộp Lexus LS460 trị giá 6 tỷ đồng và là một “tay chơi” đồng hồ hàng hiệu.
Chứng kiến khối tài sản “khủng” của Quang Lê, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước độ giàu có của nam ca sĩ hải ngoại.