Ca sĩ Tóc Tiên dành trọn mùa Tết để ở bên gia đình, tuyên bố cát-sê bao nhiêu cũng không nhận show

Vì muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình, nữ ca sĩ Tóc Tiên không nhận bất kỳ show diễn nào trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tóc Tiên là một trong những nghệ sĩ có dấu ấn mạnh mẽ trong năm 2022 khi thành công trên con đường âm nhạc lẫn điện ảnh. Quay trở lại điện ảnh sau nhiều năm, Tóc Tiên đã để lại ấn tượng cho giới chuyên môn lẫn khán giả trong siêu phẩm hành động Thanh Sói.

Chia sẻ về những việc làm trong dịp Tết Nguyên Đán, Tóc Tiên cho biết cô thường dành thời gian này để bên cạnh gia đình mình. Nữ ca sĩ cho biết thêm, cô không nhận show diễn vào dịp này dù cát-sê có cao đi chăng nữa. "Sau một năm hoạt động chăm chỉ thì thường những ngày Tết tôi dành thời gian cho bản thân. Tôi nghỉ ngơi, xả stress, dành cho gia đình, cả gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn. Tôi nghĩ Tết luôn là khoảng thời gian mà chúng ta dành cho gia đình." - Tóc Tiên nói.

Nữ ca sĩ tâm sự thêm: "Dù cho cát-sê có cao thì tôi vẫn không nhận show diễn trong dịp Tết Nguyên Đán. Kể từ khi về Việt Nam cho đến nay, tôi chỉ nhận show diễn dịp Tết Dương Lịch thôi, còn Tết Nguyên Đán thì tôi dành trọn cho gia đình, người thân,..." Trên trang cá nhân của mình, vào mùng 4 Tết, Tóc Tiên đã xuất hiện với diện mạo cực trẻ trung, năng động. Nữ ca sĩ khoe loạt hình ảnh đi cà phê buổi sáng trên phố cùng mọi người. Đi kèm với đó là dòng trạng thái: "Tình yêu trong lành nhất thế gian". Ai cũng phải công nhận rằng, trông Tóc Tiên lúc nào cũng trẻ trung và rạng rỡ. Nhìn diện mạo hiện giờ của Tóc Tiên, nhiều người còn công nhận rằng, trông cô ở tuổi 33 còn trẻ trung hơn hẳn khi mới ngoài đôi mươi. Với kiểu tóc ngắn nhuộm sáng cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần nổi bật giúp cho Tóc Tiên trông càng trẻ trung hơn so với tuổi thực.

Sau nhiều năm mâu thuẫn đến từ mặt, mối quan hệ giữa Tóc Tiên với mẹ ruột hiện giờ ra sao? Tóc Tiên và mẹ ruột mâu thuẫn trong nhiều năm qua, thậm chí trong ngày cưới của nữ ca sĩ cũng thiếu bóng dáng đấng sinh thành.

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