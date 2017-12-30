Ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ bí mật 'động trời' của Lâm Khánh Chi cách đây 15 năm

Hậu trường 30/12/2017 11:37

Gửi tâm thư chúc mừng đám cưới đồng nghiệp thân thiết, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ bí mật của Lâm Khánh Chi cách đây nhiều năm.

Mới đây, dư luận được dịp xôn xao khi ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi chính thức lên xe hoa với bạn trai Trần Phi Hùng. Hôn lễ gây ấn tượng lớn với công chúng khi được tổ chức rất xa hoa, lộng lẫy và quy tụ nhiều ngôi sao hạng A trong làng giải trí Việt.

Là  bạn thân thiết với Lâm Khánh Chi nhiều năm, ca sĩ Thanh Thảo được mời đến dự đám cưới. Tuy nhiên, vì bận công việc đột xuất nên giọng ca Búp bê con trai đành lỡ hẹn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo không quên viết một dòng trạng thái dài chúc mừng hạnh phúc của người bạn từng gắn bó thuở mới vào nghề.

“Chúc công chúa Lâm Chi Khanh trăm năm hạnh phúc nha… Không về kịp để chúc mừng nhưng rất vui cho hạnh phúc của người đồng nghiệp gắn bó từ thuở ban đầu” - nữ ca sĩ nhắn gửi.

Ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ bí mật 'động trời' của Lâm Khánh Chi cách đây 15 năm - Ảnh 1
Gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến Lâm Khánh Chi, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ bí mật của đồng nghiệp trong quá khứ - Ảnh: FBNV
Ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ bí mật 'động trời' của Lâm Khánh Chi cách đây 15 năm - Ảnh 2
Hình ảnh thuở mới vào nghề của Thanh Thảo và Lâm Khánh Chi - Ảnh: FBNV

Nhân ngày vui của đồng nghiệp, Thanh Thảo bất ngờ kể về những kỷ niệm khi cả hai còn đi hát tỉnh cách đây 15 năm.

Cô nhớ lại: “Không biết ai còn nhớ cái thời cặp đôi Thanh Thảo - Lâm Chí Khanh làm mưa làm gió các đại nhạc hội không? Cách đây 15 năm mà dưới 25 triệu không nhận show đi tỉnh nha. Hai đứa thích được xếp chung phòng, mình đi tắm ra định thay đồ diễn thì bộ đầm hồng và đôi giày cao gót màu trắng biến mất. Nhìn lại chỗ cái gương thấy công chúa mặc nguyên bộ đầm hồng của mình và xỏ đôi cao gót của mình vô đứng soi gương. Bó tay công chúa! Mê làm con gái từ dạo đó. Nhưng phải công nhận là công chúa rất đẹp và hình đám cưới rất long lanh”.

Thanh Thảo khiến cư dân mạng thích thú khi tiết lộ sở thích mê làm con gái và rất thích diện đầm và giày cao gót từ lâu của Lâm Khánh Chi.

Ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ bí mật 'động trời' của Lâm Khánh Chi cách đây 15 năm - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi cũng bình luận bên dưới bài viết của đàn em - Ảnh: FBNV
Ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ bí mật 'động trời' của Lâm Khánh Chi cách đây 15 năm - Ảnh 4
Bạn bè và khán giả cũng hào hứng để lại bình luận bên dưới bài viết của Thanh Thảo - Ảnh: FBNV
Ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ bí mật 'động trời' của Lâm Khánh Chi cách đây 15 năm - Ảnh 5
Hình ảnh hạnh phúc của Lâm Khánh Chi và ông xã trong ngày trọng đại - Ảnh: Internet
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