Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch'

Sau khi hoàn thành lễ vu quy vào sáng nay, Lâm Khánh Chi cùng ông xã đã di chuyển về quê chồng ở Long Hải, Vũng Tàu để làm lễ và tham gia tiệc nhà trai tại đây.
Sau khi hoàn thành lễ vu quy vào sáng nay (28/12), Lâm Khánh Chi cùng chồng và họ nhà trai đã di chuyển về Long Hải, Vũng Tàu. Bên cạnh bộ trang phục diện buổi sáng, khi đến nhà trai, vợ chồng Khánh Chi còn thay liên tục 4 bộ đồ khác.
Khi bước xuống xe, cô gây nhiều sự chú ý khi diện trang phục trong lễ rước dâu cực "độc", phần đuôi áo "quét đất" cùng những hoa văn được thêu đính vô cùng cầu kỳ.
Sau 2 bộ áo dài vàng, tại tiệc cưới nhà trai hôm nay, Lâm Khánh Chi đã thay liên tiếp 3 bộ đồ. Cô cùng chú rể và gia đình hai bên rất rạng rỡ chào đón các vị khách mời có mặt.
Sau lễ rước dâu và tiệc nhà trai vào hôm nay (28/12), lễ cưới chính thức với khách mời là các ngôi sao showbiz cùng 1200 khách mời VIP của Lâm Khánh Chi sẽ được diễn ra tại TP.HCM vào đầu năm 2018.