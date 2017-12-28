Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch'

Hậu trường 28/12/2017 17:16

Sau khi hoàn thành lễ vu quy vào sáng nay, Lâm Khánh Chi cùng ông xã đã di chuyển về quê chồng ở Long Hải, Vũng Tàu để làm lễ và tham gia tiệc nhà trai tại đây.

Sau khi hoàn thành lễ vu quy vào sáng nay (28/12), Lâm Khánh Chi cùng chồng và họ nhà trai đã di chuyển về Long Hải, Vũng Tàu. Bên cạnh bộ trang phục diện buổi sáng, khi đến nhà trai, vợ chồng Khánh Chi còn thay liên tục 4 bộ đồ khác.

Khi bước xuống xe, cô gây nhiều sự chú ý khi diện trang phục trong lễ rước dâu cực "độc", phần đuôi áo "quét đất" cùng những hoa văn được thêu đính vô cùng cầu kỳ.

Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 1

Lâm Khánh Chi và ông xã Trần Phi Hùng bên chiếc siêu xe tiền tỷ trong lễ rước dâu. 

Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 2
Cặp đôi đã tới quê nhà chú rể tại Long Hải, Vũng Tàu sau 2 tiếng đồng hồ di chuyển.
Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi trong trang phục ấn tượng với phần đuôi áo dài "quét đất".

Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 4

Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 5
Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng thực hiện lễ bái gia tiên tại nhà riêng.
Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 6
Cô nhận được sự yêu thương rất lớn từ gia đình nhà chồng, được bố mẹ chồng coi như con ruột.
Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 7
Nữ ca sĩ nhận nụ hôn từ mẹ chồng.

Sau 2 bộ áo dài vàng, tại tiệc cưới nhà trai hôm nay, Lâm Khánh Chi đã thay liên tiếp 3 bộ đồ. Cô cùng chú rể và gia đình hai bên rất rạng rỡ chào đón các vị khách mời có mặt.

Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 8
Khu tiểu cảnh trong tiệc cưới được sắp xếp trang nhã với hình của cô dâu chú rể.
Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 9
Lâm Khánh Chi và chồng rạng rỡ đón các vị khách tới tham dự.
Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 10
Cận cảnh nét đẹp của Lâm Khánh Chi trong ngày trọng đại.

Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 11

Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 12
Lâm Khánh Chi và ông xã thay bộ đồ khác để làm lễ trên sân khấu trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên và các vị khách quý.

 

Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 13
Lâm Khánh Chi và chồng ân cần mời rượu cha mẹ và thực hiện nghi lễ giao bôi.
Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 14
Nụ hôn họ dành cho nhau khiến những người có mặt "phát hờn" vì ghen tỵ.
Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch' - Ảnh 15
Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng thay bộ đồ thứ 3 tại tiệc cũng là bộ đồ thứ 5 trong ngày để tiếp khách tham dự tiệc cưới.

Sau lễ rước dâu và tiệc nhà trai vào hôm nay (28/12), lễ cưới chính thức với khách mời là các ngôi sao showbiz cùng 1200 khách mời VIP của Lâm Khánh Chi sẽ được diễn ra tại TP.HCM vào đầu năm 2018. 

Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường

Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường

Hôn lễ của Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng trở nên nhốn nháo khi số lượng người dân hiếu kỳ đến xem quá đông.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Trần Phi Hùng lễ cưới của lâm khánh chi Lâm Khánh Chi lên xe hoa áo cưới của Lâm Khánh Chi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 55 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 55 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42