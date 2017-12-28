Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch'

Sau khi hoàn thành lễ vu quy vào sáng nay (28/12), Lâm Khánh Chi cùng chồng và họ nhà trai đã di chuyển về Long Hải, Vũng Tàu. Bên cạnh bộ trang phục diện buổi sáng, khi đến nhà trai, vợ chồng Khánh Chi còn thay liên tục 4 bộ đồ khác.

Khi bước xuống xe, cô gây nhiều sự chú ý khi diện trang phục trong lễ rước dâu cực "độc", phần đuôi áo "quét đất" cùng những hoa văn được thêu đính vô cùng cầu kỳ.