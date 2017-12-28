Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường

Hậu trường 28/12/2017 16:13

Hôn lễ của Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng trở nên nhốn nháo khi số lượng người dân hiếu kỳ đến xem quá đông.

Sáng nay 28/12, hôn lễ của Lâm Khánh Chi và ông xã Trần Phi Hùng đã diễn ra tại nhà riêng ở quận 9, TP. HCM.

Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới - Ảnh: Internet

Sự kiện thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng và giới truyền thông. Từ sáng sớm, đã có rất đông người thân, bạn bè đến chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi trẻ. Đáng chú ý là lực lượng “phó nháy” hùng hậu chuẩn bị sẵn sàng điện thoại, máy ảnh chen nhau để ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp, cuốn hút nhất của cô dâu và chú rể.

Đám cưới của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ càng náo nhiệt hơn khi có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Đặc biệt là dàn phù dâu xinh đẹp, 100% là người chuyển giới khiến người đi đường và người dân xung quanh càng hiếu kỳ đến xem, tạo nên sự nhốn nháo, mất kiểm soát của hôn lễ.

Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường - Ảnh 2
Khung cảnh đông đúc bên trong nhà Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet
Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường - Ảnh 3
Nhìn vào hình ảnh này, dân mạng cho rằng số lượng nhiếp ảnh gia còn đông hơn cả họ hàng của cô dâu và chú rể - Ảnh: Internet
Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường - Ảnh 4
Sự hỗn loạn bên ngoài đám cưới - Ảnh: Internet
Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường - Ảnh 5
Không chỉ khách quan mà người đi đường cũng hiếu kỳ dừng lại xem, chụp ảnh - Ảnh: Internet
Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường - Ảnh 6
Đám đông đứng trước nhà...
Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường - Ảnh 7
... chen nhau chụp ảnh tạo nên sự lộn xộn, khó kiểm soát - Ảnh: Internet
Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường - Ảnh 8
Siêu xe rước dâu chắn ngang đường gây ách tắc giao thông - Ảnh: Internet
Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường - Ảnh 9
Khung cảnh náo nhiệt xảy ra từ lúc nhà trai xuất hiện - Ảnh: Internet
Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới!

Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới!

Diện mẫu áo dài có thiết kế độc đáo, trông cô dâu Lâm Khánh Chi giống hệt như nàng chim công đang xòe cánh khoe sắc.

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