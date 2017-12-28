Người hiếu kỳ tập trung xem đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng gây nhốn nháo, tắc nghẹt đường

Hôn lễ của Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng trở nên nhốn nháo khi số lượng người dân hiếu kỳ đến xem quá đông.
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Sáng nay 28/12, hôn lễ của Lâm Khánh Chi và ông xã Trần Phi Hùng đã diễn ra tại nhà riêng ở quận 9, TP. HCM.
Sự kiện thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng và giới truyền thông. Từ sáng sớm, đã có rất đông người thân, bạn bè đến chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi trẻ. Đáng chú ý là lực lượng “phó nháy” hùng hậu chuẩn bị sẵn sàng điện thoại, máy ảnh chen nhau để ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp, cuốn hút nhất của cô dâu và chú rể.
Đám cưới của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ càng náo nhiệt hơn khi có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Đặc biệt là dàn phù dâu xinh đẹp, 100% là người chuyển giới khiến người đi đường và người dân xung quanh càng hiếu kỳ đến xem, tạo nên sự nhốn nháo, mất kiểm soát của hôn lễ.