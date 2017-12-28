Lâm Khánh Chi thay bộ váy cưới đầu tiên trong bộ sưu tập tiền tỷ: Đơn giản thế thôi nhưng giá quá "chát"

Sáng 28/12, lễ cưới của Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi chính thức diễn ra tại nhà bố mẹ nữ ca sĩ ở quận 9, TP.HCM. Với sự hiện diện của dàn phù dâu toàn người chuyển giới, đám cưới “công chúa” nhận được nhiều sự quan tâm từ phía truyền thông và người hâm mộ.

Sau khi nhận lễ và cảm ơn gia đình 2 bên, “Mỹ nhân chuyển giới” đã lên xe hoa về nhà chồng ở Vũng Tàu. Trưa cùng ngày, cặp đôi tổ chức đãi tiệc ở một nhà hàng sang trọng ở quê nhà chồng Lâm Khánh Chi.