Lâm Khánh Chi thay bộ váy cưới đầu tiên trong bộ sưu tập tiền tỷ: Đơn giản thế thôi nhưng giá quá "chát"

Sau khi về đến nhà trai ở Vũng Tàu, vợ chồng Lâm Khánh Chi vội vã thay trang phục để kịp ra nhà hàng cử hành hôn lễ.
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Sáng 28/12, lễ cưới của Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi chính thức diễn ra tại nhà bố mẹ nữ ca sĩ ở quận 9, TP.HCM. Với sự hiện diện của dàn phù dâu toàn người chuyển giới, đám cưới “công chúa” nhận được nhiều sự quan tâm từ phía truyền thông và người hâm mộ.
Sau khi nhận lễ và cảm ơn gia đình 2 bên, “Mỹ nhân chuyển giới” đã lên xe hoa về nhà chồng ở Vũng Tàu. Trưa cùng ngày, cặp đôi tổ chức đãi tiệc ở một nhà hàng sang trọng ở quê nhà chồng Lâm Khánh Chi.
Khi lễ đón dâu hoàn tất, đôi vợ chồng vội vã thay trang phục cưới để chuấn bị tiến hành đón khách. Trong khi ông xã Phi Hùng lịch lãm với vest đen thì Lâm Khánh chi xinh đẹp, lộng lẫy với bộ váy cưới màu nude đính hàng trăm viên pha lê lấp lánh.